На Кавказе разбился самолет, все на борту погибли: главные новости за 28 июля

На борту упавшего самолета находились двое Источник: mchskchr / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 июля.



В Карачаево-Черкесии разбился самолет, два человека погибли

Два человека погибли при падении легкомоторного самолета на территории Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Об этом сообщают в областном МЧС.



Источник: mchskchr / T.me











Крушение произошло вблизи населенного пункта Красный курган, на борту находились двое, выживший был доставлен в Малокарачаевскую центральную районную больницу, но позже скончался в медучреждении.



На место происшествия выезжали 15 спасателей и пять единиц техники. Причины падения самолета пока не называются.

Источник: mchskchr / T.me











Источник: mchskchr / T.me











Известно, что оба погибших — жители Ставропольского края: один из города Невинномысска, второй — из Кисловодска.



По данным представителя Росавиации, расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Южного МТУ Росавиации.



Источник: mchskchr / T.me











СК сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).



Молния поразила трех человек перед главным храмом ВС РФ

В Подмосковном парке «Патриот» на площади перед главным храмом Вооруженных Сил России молния ударила в людей на улице, сообщает MSK1.RU.















По словам очевидцев, ударов было несколько. Три человека пострадали, один погиб, сообщили в подмосковном Минздраве.



Источник: Mash / T.me

— За секунду люди уже лежали на земле. Все были под одним зонтом, и молния ударила в зонт, — рассказала MSK1.RU очевидица. — У нас паника началась сразу, все столпились, поэтому непонятно было, сколько человек пострадали. Кто-то говорил, что в шестерых ударило. Я видела двух лежащих мужчин, женщина встала сразу.

Источник: Москва 24 / T.me

Из-за прорыва дамбы в Челябинской области погибли два человека

В Сатке во время эвакуации в подтопленном частном доме нашли тело мужчины. Об этом рассказал 74.RU замглавы администрации Саткинского района Виталий Шевалдин.



Факт гибели корреспонденту подтвердили и в следственном управлении СК РФ по Челябинской области.



До этого пожилой мужчина погиб во время эвакуации в затопленном Коркино. Изначально пенсионера привезли в пункт временного размещения, но он ушел оттуда и вплавь отправился домой за водкой.

Источник: читатель 74.RU

Из-за прорыва дамбы два поселка в Челябинской области ушли под воду по самые крыши. На месте ЧП ввели режим ЧС.

Африканское племя в Мали разгромило колонну ЧВК «Вагнер»

Бойцов ЧВК «Вагнер», которые воевали на стороне правительственных сил Мали, атаковали повстанцы из племени туарегов, об этом сообщает Reuters.



По данным издания, бои прошли 25 и 26 июля в городе Тинзауатен рядом с алжирской границей. Агентство ссылается на организацию повстанцев «Стратегическая структура для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD).



— На севере Мали сепаратисты из туарегского Азавада уничтожили наших ребят, пытавшихся захватить город Тинзауатен. Такое раньше просто не могло произойти. ЧВК раньше были просто на голову выше африканцев, — прокомментировал видеоролики в телеграм-каналах бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.



Источник: SHOT / t.me











Telegram-каналы сообщают, что среди пленных может быть один из бывших командиров Евгения Пригожина, а в числе погибших — администратор телеграм-канала Grey Zone на 550 тысяч подписчиков Никита Федянин. Канал не обновлялся с 23 июля.

Как передает Reuters, повстанцев было в 10 раз больше, чем бойцов ЧВК и ВС Мали.



Путин заявил о снятии моратория на размещение РСМД в случае появления американских ракет в Германии

Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение ракет средней и малой дальности в случае развертывания США своих вооружений в Германии, заявил Владимир Путин, выступая на параде в честь Дня ВМФ в Петербурге.

Источник: news_kremlin / T.me



Глава государства также уточнил, что в зоне досягаемости американских ракет в ФРГ окажутся важные российские объекты с подлетным временем около десяти минут.



— США нагнетают напряженность из-за полетов стратегической авиации РФ, хотя сами всегда патрулировали российские границы, — добавил президент России. По его мнению, заявление США о планах размещения в ФРГ высокоточных ракетных комплексов «напоминает времена холодной войны».

