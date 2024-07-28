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Происшествия Погибли 10 детей, более 30 ранены: по футбольному полю на Голанских высотах ударили ракеты

Погибли 10 детей, более 30 ранены: по футбольному полю на Голанских высотах ударили ракеты

Израиль возложил ответственность за трагедию на Ливан

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25 комментариев
«Хезболла» отрицает причастность к трагедии

По поселку Мадждаль-Шамс, который находится на контролируемых Израилем Голанских высотах, ударили ракетами. Снаряды разорвались на местном стадионе, сообщает телеканал Al Jazeera. Погибли 10 детей и подростков, более 30 человек ранены, пишет РИА Новости.

Израиль возлагает ответственность за инцидент на Ливан и «Хезболла», ответ будет очень жестким, сообщает советник офиса Нетаньяху.

— Израиль близок к полномасштабной войне с «Хезболла» и Ливаном, инцидент на Голанах пересекает все красные линии, на него последует ответ, — передает ТАСС слова главы МИД.

Удар пришелся по футбольному полю, где отдыхали дети
Погибли как минимум десять человек

«Хезболла», в свою очередь, опровергла причастность к трагедии. Об этом говорится в заявлении представителя формирования, который транслирует телеканал Al Jadeed.

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Израиль Ракеты Удар Погибли дети Ливан
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Комментарии
26
Авдеевка ВСЁ!!!🍻
28 июля 2024, 02:20
Сами себя обстреливают. Дёшево и мерзко.
HolyFvck
28 июля 2024, 02:06
Ужас, что творится😖просто ужас.
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