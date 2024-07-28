Погибли 10 детей, более 30 ранены: по футбольному полю на Голанских высотах ударили ракеты

По поселку Мадждаль-Шамс, который находится на контролируемых Израилем Голанских высотах, ударили ракетами. Снаряды разорвались на местном стадионе, сообщает телеканал Al Jazeera. Погибли 10 детей и подростков, более 30 человек ранены, пишет РИА Новости.
Израиль возлагает ответственность за инцидент на Ливан и «Хезболла», ответ будет очень жестким, сообщает советник офиса Нетаньяху.
— Израиль близок к полномасштабной войне с «Хезболла» и Ливаном, инцидент на Голанах пересекает все красные линии, на него последует ответ, — передает ТАСС слова главы МИД.
«Хезболла», в свою очередь, опровергла причастность к трагедии. Об этом говорится в заявлении представителя формирования, который транслирует телеканал Al Jadeed.