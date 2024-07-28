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Происшествия «Достал газовый баллон»: в Новосибирске заявили об угрозах депутата — в ответ тот рассказал о нападении на агитатора

«Достал газовый баллон»: в Новосибирске заявили об угрозах депутата — в ответ тот рассказал о нападении на агитатора

НГС выслушал обе стороны конфликта

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11 комментариев
Депутат заявил, что не угрожал применением газового баллончика

В соцсетях Новосибирска заявили о конфликте с участием депутата. Как сообщили в паблике «Против транзита через Нижнюю Ельцовку» во «ВКонтакте», народный избранник якобы угрожал газовым баллоном пенсионеру на улице Лесосечной — местному жителю и общественнику Николаю Шабельникову. Речь идет о депутате заксобрания Новосибирской области Дмитрии Курочкине.

«Мне женщина говорит: «Сейчас приедет депутат»»

В разговоре с НГС Николай Шабельников уточнил, что инцидент случился 26 июля. Конфликту предшествовали разборки с тремя волонтерами-агитаторами, которые, по его словам, расклеивали листовки. Неизвестные пытались зайти в подъезд дома, где он живет.

— Я женщину не пустил в свой подъезд. Я как раз подошел к дому, клумбами занимался. Вижу — в руках у них агитки, целые блоки. И нажимают кнопочки домофонов разных квартир, чтобы кто-то пустил. Потом смотрю — в другой подъезд заскочил с кем-то парень, — сказал Николай Шабельников.

Николай Шабельников предупредил местную жительницу о том, что в здание зашел чужой человек, а затем сам направился за неизвестным — к тому моменту тот стоял на втором этаже дома. Сибиряк попросил молодого человека покинуть подъезд, после чего волонтеры решили уйти, он — за ними по улице.

— Они начали звонить, мне женщина говорит: «Сейчас приедет депутат». Я у подъезда пока с молодым человеком разговаривал, просил выйти, — объяснил новосибирец. — Они пошли, я — за ними: посмотреть, куда они направились, чтобы не шарились по другим подъездам.

По словам местного жителя, он за агитаторами отправился на Лесосечную и увидел на остановке автомобиль — из него вышел депутат Дмитрий Курочкин. Сибиряк также заявил, что сделал замечание народному избраннику.

— Я говорю: «На каком основании на автобусной остановке поставили свой автомобиль?». Он сразу ко мне: «А вы почему прогоняете наших агитаторов?» — вспоминает Шабельников. — Я объясняю: «Потому что они не имеют права заходить в подъезд без разрешения жителей». Тут перепалка, он достал перцовый баллончик и говорит: «Если вы будете еще приставать к нашим агитаторам, я раздам им перцовые баллончики. И они будут с вами разговаривать по-другому».

Николай Шабельников также сообщил, что после этого депутат сделал звонок, из-за чего на место прибыла машина, в которой якобы были четыре человека. В результате местный житель решил покинуть участок, где случился конфликт. Он также добавил, что не подавал заявление в полицию.

— Они мне физически ничего не сделали, я им тоже физически ничего не сделал. Нецензурными словами… Ну вот угроза: он сказал, что им раздаст [баллончики]. Я не знаю, угроза — не угроза. Но это же я не снимал, а он, — сообщил новосибирец.

«Схватил за волосы и начал трепать»

Вместе с тем сам депутат Дмитрий Курочкин заявил, что не угрожал применением газового баллончика. Он также добавил, что одна из волонтеров подала заявление в полицию. Со ссылкой на документ он привел другую версию произошедшего.

По его данным, женщина-волонтер раскладывала информационные листовки по акции, организованной им и общественником, по подъездам по улице Лесосечной, 3. Во время этого к сибирячке подошел мужчина — он начал высказывать оскорбления в адрес организаторов, а затем самой женщины.

— Я попыталась объяснить ему, что я делаю и для чего, но это было бесполезно. Мужчина — из социальных сетей выяснилось, что это Николай Шабельников, — вырвал из моих рук листовки и выкинул их в мусорку, — приводит слова из заявления женщины депутат. — Я молча решила отойти от подъезда, но он пошел за мной, продолжая оскорблять. Я ускорила шаг, он громко оскорблял меня и догнал, ударив по руке. И после схватил за волосы и начал трепать.

Уточняется, что женщина закричала, а когда мужчина ослабил хват, она вырвалась и убежала в другую сторону. Николай Шабельников утверждает, что не трогал волонтера.

— Я к ним даже не подходил. У них всё снято, но они не показывают свои кадры никому, — сказал новосибирец. — Я сказал на камеру, когда он меня на остановке [снимал], что ни к кому ближе 10 метров не подходил. Это всё было бы снято.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что на 26 июля обращений по ситуации не было. Корреспондент попросил уточнить в ведомстве, было ли подано агитатором заявление в полицию.

Несколько дней назад в Новосибирской области в электричке произошел конфликт. Между пассажирами случилась потасовка — по словам очевидцев, участники якобы использовали ножи.

ПО ТЕМЕ
Конфликт Депутат Новосибирск Полиция Волонтеры
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Комментарии
14
Grape Reflection 🍇
28 июля 2024, 09:03
Депутаты часто забывают, что они слуги народа, а не хозяева. Ну, в теории так
Галинка
28 июля 2024, 09:25
Наблюдала всё это безобразие с балкона: волонтёрка лжёт. Между ней и Николаем Николаевичем было больше 10 метров. Да и вообще: почему идёт политическая агитация депутата Первомайского района Курочкина Дмитрия Ивановича в Советском районе, когда там есть свои депутаты? До этого было избиение волонтера 5 апреля 2024 года в Нижней Ельцовке. Эта ОПГ заколебала: не может понять, что не нужны они здесь. И пускать в подъезды (закрытые между прочим домофонами) кого попало - вообще не вариант. у нас тут уже есть обманутые продавцами фильтров пенсионерки, с которых хотели 30 тысяч рублей сдёрнуть.
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