НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+27°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +28

2 м/c,

южн.

 743мм 52%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,56
EUR 93,26

СРОЧНО

В Закаменском сдали высотный долгострой

Кто сидел за рулём BMW
Новосибирск ведет соцсети
Три башни над 1-й Ельцовкой
Работа в Новосибирске
Чемпион из хрущёвки
Июльфест в Новосибирске
Безопасны ли БАДы для потенции
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Происшествия Возле новосибирского села в реке нашли тело мужчины

Возле новосибирского села в реке нашли тело мужчины

Личность сибиряка устанавливают

6 497
22 комментария
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия

В Новосибирской области в реке Иня нашли тело мужчины. О происшествии заявили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» 27 июля.

В сообщении сказано, что тело обнаружили возле села Плотниково. Населенный пункт находится в Новосибирском районе.

— В реке Иня, возле Плотниково, местные жители нашли труп мужчины, — уточнили в паблике.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили НГС, что заявка о происшествии была, тело обнаружено.

— Устанавливаются обстоятельства происшествия и личность гражданина, — сообщили в полиции.

Несколько дней назад в Новосибирске возле многоэтажки обнаружили труп.

ПО ТЕМЕ
Труп Новосибирская область Полиция Иня Тело человека
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED5
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD6
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
Татьяна 53
27 июля 2024, 21:08
Соболезнование родным.
Гость
27 июля 2024, 22:37
В махачкалинском отделе полиции умер участник СВО. Последние минуты его жизни попали на камеру наблюдения — несколько полицейских навалились на него, избивали и били шокером. Когда вызвали врачей, было уже поздно.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Знакомства

Елена,61

Олег,37

Светлана,63

Андрей Дик,36

Solnce,47

Лиза,41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 500 ₽

Добавить объявление