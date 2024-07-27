Возле новосибирского села в реке нашли тело мужчины

В Новосибирской области в реке Иня нашли тело мужчины. О происшествии заявили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» 27 июля.
В сообщении сказано, что тело обнаружили возле села Плотниково. Населенный пункт находится в Новосибирском районе.
— В реке Иня, возле Плотниково, местные жители нашли труп мужчины, — уточнили в паблике.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили НГС, что заявка о происшествии была, тело обнаружено.
— Устанавливаются обстоятельства происшествия и личность гражданина, — сообщили в полиции.
Несколько дней назад в Новосибирске возле многоэтажки обнаружили труп.