Не хватило воздуха: в Алтайском крае мужчина с подростком спустились в колодец и умерли

Погибший подросток с мая гостил у бабушки в селе Троицкое и подрабатывал, помогая с ремонтом Источник: СУ СК по Алтайскому краю











Вечером 25 июля в селе Троицкое Алтайского края в колодце обнаружили два тела: 38-летнего мужчины и 16-летнего подростка. Они по очереди спустились вниз, чтобы перекрыть подачу воды, и погибли от недостатка кислорода. Подробности сообщают пресс-службы СУ СК и прокуратуры Алтайского края.



— Парень спустился в колодец, чтобы перекрыть подачу воды для ремонта водопровода, но потерял сознание от недостатка кислорода. Чтобы помочь ему выбраться, мужчина спустился за ним, — рассказали в ведомстве.



Известно, что погибший подросток с мая гостил у бабушки в селе Троицкое. И подрабатывал вместе с соседом, помогая сельчанам с ремонтом и строительством.



Смерть наступила на месте происшествия. В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

