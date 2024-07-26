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Происшествия Не хватило воздуха: в Алтайском крае мужчина с подростком спустились в колодец и умерли

Не хватило воздуха: в Алтайском крае мужчина с подростком спустились в колодец и умерли

В следственном комитете возбудили уголовное дело

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1 комментарий
Погибший подросток с мая гостил у бабушки в селе Троицкое и подрабатывал, помогая с ремонтом

Вечером 25 июля в селе Троицкое Алтайского края в колодце обнаружили два тела: 38-летнего мужчины и 16-летнего подростка. Они по очереди спустились вниз, чтобы перекрыть подачу воды, и погибли от недостатка кислорода. Подробности сообщают пресс-службы СУ СК и прокуратуры Алтайского края.

— Парень спустился в колодец, чтобы перекрыть подачу воды для ремонта водопровода, но потерял сознание от недостатка кислорода. Чтобы помочь ему выбраться, мужчина спустился за ним, — рассказали в ведомстве.

Известно, что погибший подросток с мая гостил у бабушки в селе Троицкое. И подрабатывал вместе с соседом, помогая сельчанам с ремонтом и строительством.

Смерть наступила на месте происшествия. В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

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Колодец Смерть по неосторожности Алтайский край Уголовное дело
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Комментарии
1
Гость
26 июля 2024, 13:48
Украинцы уже поскакали?
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