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Происшествия На складе пиротехники в Болгарии взорвались тонны фейерверков, объявили эвакуацию. Видео

На складе пиротехники в Болгарии взорвались тонны фейерверков, объявили эвакуацию. Видео

Есть пострадавшие

1 032
6 комментариев
Взрыв на фабрике соответствует двум тоннам в тротиловом эквиваленте, передает Shot

На складе фабрики пиротехники в Болгарии случилось ЧП: там произошла серия взрывов, передает агентство БТА. Склад находится вблизи дороги, соединяющей город Елин-Пелин и деревню Гара-Елин-Пелин недалеко от Софии.

Двое сотрудников фабрики, мужчина и женщина, получили ожоги третьей степени тяжести, их госпитализировали, передает агентство. На место ЧП выехали медики и правоохранители, движение на дороге временно ограничили.

— По словам министра внутренних дел, авария произошла после окончания рабочего дня. Есть информация, что люди приехали на склад фейерверков, чтобы забрать пиротехническое оборудование для мероприятия, и что-то пошло не так во время его транспортировки с основного склада, — сообщает агентство.

К месту ЧП выехал министр внутренних дел Болгарии Калин Стоянов. По информации издания, жителей деревни Гара-Елин-Пелин эвакуировали, власти объявили частичный режим чрезвычайного положения.

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Комментарии
7
кулькулятр
26 июля 2024, 06:54
Петров и Баширов, подумали болгары.
Гость
26 июля 2024, 06:52
Зеленский ответит за это
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