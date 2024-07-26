На складе пиротехники в Болгарии взорвались тонны фейерверков, объявили эвакуацию. Видео

На складе фабрики пиротехники в Болгарии случилось ЧП: там произошла серия взрывов, передает агентство БТА. Склад находится вблизи дороги, соединяющей город Елин-Пелин и деревню Гара-Елин-Пелин недалеко от Софии.

Двое сотрудников фабрики, мужчина и женщина, получили ожоги третьей степени тяжести, их госпитализировали, передает агентство. На место ЧП выехали медики и правоохранители, движение на дороге временно ограничили.

— По словам министра внутренних дел, авария произошла после окончания рабочего дня. Есть информация, что люди приехали на склад фейерверков, чтобы забрать пиротехническое оборудование для мероприятия, и что-то пошло не так во время его транспортировки с основного склада, — сообщает агентство.