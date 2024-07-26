На складе пиротехники в Болгарии взорвались тонны фейерверков, объявили эвакуацию. Видео

На складе фабрики пиротехники в Болгарии случилось ЧП: там произошла серия взрывов, передает агентство БТА. Склад находится вблизи дороги, соединяющей город Елин-Пелин и деревню Гара-Елин-Пелин недалеко от Софии.
Двое сотрудников фабрики, мужчина и женщина, получили ожоги третьей степени тяжести, их госпитализировали, передает агентство. На место ЧП выехали медики и правоохранители, движение на дороге временно ограничили.
— По словам министра внутренних дел, авария произошла после окончания рабочего дня. Есть информация, что люди приехали на склад фейерверков, чтобы забрать пиротехническое оборудование для мероприятия, и что-то пошло не так во время его транспортировки с основного склада, — сообщает агентство.
К месту ЧП выехал министр внутренних дел Болгарии Калин Стоянов. По информации издания, жителей деревни Гара-Елин-Пелин эвакуировали, власти объявили частичный режим чрезвычайного положения.