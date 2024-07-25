В Калужской области разбился военный вертолет. Весь экипаж погиб

Район, где разбился Ми-28, находится на границе с Брянской областью. Он упал в безлюдной местности в лесном массиве около деревни Кленки. На земле разрушений нет.

Ми-8 — самый массовый вертолет в истории. Всего выпущено около ста модификаций. Чаще всего он используется в роли транспортного вертолета, воздушного командного пункта, вооруженного боевого вертолета и разведывательной платформы. Модель постоянно улучшается. Его используют не только в России, но и Грузии, Ираке, США и других странах.

