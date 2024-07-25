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Происшествия В Калужской области разбился военный вертолет. Весь экипаж погиб

В Калужской области разбился военный вертолет. Весь экипаж погиб

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29 комментариев
Вертолет упал в лесу

В Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28. Весь экипаж погиб.

— В Жиздринском районе потерпел крушение вертолет Ми-28. На месте крушения работает оперативная группа и спасатели, — сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Район, где разбился Ми-28, находится на границе с Брянской областью. Он упал в безлюдной местности в лесном массиве около деревни Кленки. На земле разрушений нет.

Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Вертолет разбился при выполнении планового полета. Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность.

Ми-8 — самый массовый вертолет в истории. Всего выпущено около ста модификаций. Чаще всего он используется в роли транспортного вертолета, воздушного командного пункта, вооруженного боевого вертолета и разведывательной платформы. Модель постоянно улучшается. Его используют не только в России, но и Грузии, Ираке, США и других странах.

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Ми-8 Крушение Вертолет Погибшие Экипаж Минобороны
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Комментарии
33
Дед Митрич
25 июля 2024, 12:03
Вы там определитесь, какой вертолет разбился, Ми-8 или Ми-28Н «Ночной охотник»? Это, как бы разные машины.
Гость
25 июля 2024, 11:58
Спасатели-то там кого спасают, если весь экипаж погиб?
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