В Красноярском крае 10-месячная девочка съела мышиный яд, пока мама готовила еду

Все произошло вечером 24 июля. Мама готовила еду на кухне, а девочка играла на полу. Возле кухонного гарнитура ребенок нашел кусочек мышиного яда, который выпал из приоткрытой дверцы шкафа, и разжевала его. Женщина разу заметила на одежде дочери крошки и поняла, что та съела отраву. Она сразу же позвонила местному фельдшеру, а потом на скорой ребенка отвезли в больницу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.

