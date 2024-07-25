В Красноярском крае 10-месячная девочка съела мышиный яд, пока мама готовила еду

В Канске Красноярского края 10-месячная девочка съела мышиный яд, пока мама готовила еду на кухне. Об этом рассказали в полиции.
Все произошло вечером 24 июля. Мама готовила еду на кухне, а девочка играла на полу. Возле кухонного гарнитура ребенок нашел кусочек мышиного яда, который выпал из приоткрытой дверцы шкафа, и разжевала его. Женщина разу заметила на одежде дочери крошки и поняла, что та съела отраву. Она сразу же позвонила местному фельдшеру, а потом на скорой ребенка отвезли в больницу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.
Девочка воспитывается в полной семье, которая на каких-либо профилактических учетах не состоит. В полицию о произошедшем сообщили из больницы.
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