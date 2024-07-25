«Тело в пакете и рядом полицейская машина»: возле многоэтажки на Фадеева обнаружили труп

Подробности инцидента пока неизвестны Источник: «Инцидент Новосибирск«/ телеграм-канал











В Калининском районе Новосибирска сегодня, 25 июля, утром обнаружили труп. Фотография появилась в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».



— Около дома Фадеева, 66/8 сегодня в 6:50 в окно увидела такую картину: тело в пакете и рядом полицейская машина, уже два часа лежит, никто не забирает. Люди ходят, уезжают на работу. В чате дома кипит общение — никто ничего не знает. Предположительно, мужчина, — рассказала подписчица телеграм-канала.

Как добавила местная жительница, из одежды на мужчине только белье.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в пресс-службы МВД по Новосибирской области и в региональный СК. На момент публикации ответа не было.

В начале недели на остановке Элсиб в Кировском районе Новосибирска обнаружили труп мужчины.

