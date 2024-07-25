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На парковке у многоэтажки нашли труп

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Происшествия «Тело в пакете и рядом полицейская машина»: возле многоэтажки на Фадеева обнаружили труп

«Тело в пакете и рядом полицейская машина»: возле многоэтажки на Фадеева обнаружили труп

Он лежит на парковке

5 383
19 комментариев
Подробности инцидента пока неизвестны

В Калининском районе Новосибирска сегодня, 25 июля, утром обнаружили труп. Фотография появилась в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

— Около дома Фадеева, 66/8 сегодня в 6:50 в окно увидела такую картину: тело в пакете и рядом полицейская машина, уже два часа лежит, никто не забирает. Люди ходят, уезжают на работу. В чате дома кипит общение — никто ничего не знает. Предположительно, мужчина, — рассказала подписчица телеграм-канала.

Как добавила местная жительница, из одежды на мужчине только белье.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в пресс-службы МВД по Новосибирской области и в региональный СК. На момент публикации ответа не было.

Если вам известны обстоятельства этого инцидента, то сообщите об этом в редакцию НГС.
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В начале недели на остановке Элсиб в Кировском районе Новосибирска обнаружили труп мужчины.

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Комментарии
24
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
25 июля 2024, 09:31
Тюлень?
Мон@шка60+
25 июля 2024, 09:47
Читаешь заголовок, что под окнами труп лежит, сразу же думаешь, а это Твардовского, Одоевского, Усса или Фадеева? За редким исключением ответ положительный. Печально.
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