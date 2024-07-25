В Новосибирске трех подростков достали с крыши с помощью автолестницы — дети не могли спуститься

Детей доставали с помощью автолестницы Источник: МЧС по Новосибирской области











В Новосибирске спасатели сняли с крыши трех подростков. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, три мальчика, всем им до 13 лет, забрались на кровлю двухэтажного здания, но спуститься не смогли.

— Сотрудники ведомства по автолестнице вернули детей с 10-метровой высоты на землю. Там верхолазов ждал один из родителей, — рассказали в пресс-службе МЧС.



С подростками провели разъяснительную беседу.