В Новосибирске трех подростков достали с крыши с помощью автолестницы — дети не могли спуститься

В Новосибирске спасатели сняли с крыши трех подростков. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, три мальчика, всем им до 13 лет, забрались на кровлю двухэтажного здания, но спуститься не смогли.
— Сотрудники ведомства по автолестнице вернули детей с 10-метровой высоты на землю. Там верхолазов ждал один из родителей, — рассказали в пресс-службе МЧС.
С подростками провели разъяснительную беседу.
На прошлой неделе две девушки и парень потеряли весло от сап-борда и четыре часа дрейфовали по Обскому водохранилищу в районе острова Тайвань. На их поиск отправили экипаж спасателей МАСС.