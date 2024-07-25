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Происшествия В Новосибирске трех подростков достали с крыши с помощью автолестницы — дети не могли спуститься

В Новосибирске трех подростков достали с крыши с помощью автолестницы — дети не могли спуститься

Подростки были на высоте 10 метров и не смогли слезть

1 653
10 комментариев
Детей доставали с помощью автолестницы

В Новосибирске спасатели сняли с крыши трех подростков. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, три мальчика, всем им до 13 лет, забрались на кровлю двухэтажного здания, но спуститься не смогли.

— Сотрудники ведомства по автолестнице вернули детей с 10-метровой высоты на землю. Там верхолазов ждал один из родителей, — рассказали в пресс-службе МЧС.

С подростками провели разъяснительную беседу.

На прошлой неделе две девушки и парень потеряли весло от сап-борда и четыре часа дрейфовали по Обскому водохранилищу в районе острова Тайвань. На их поиск отправили экипаж спасателей МАСС.

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Комментарии
10
velius
25 июля 2024, 08:31
!3 - да не хотели они спускаться, пели старые пионерские песни: Сидели мы на крыше, А, может быть, и выше, А, может быть, на самой на трубе!
Фродо Бэггинс
25 июля 2024, 08:40
сразу видно бабское воспитание в семье без отца. вот кто таких навоспитал. ума залезть хватило а слезть нет.
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