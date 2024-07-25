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Происшествия В Новосибирске в новую остановку влетел автомобиль — кадры с разбитым павильоном

В Новосибирске в новую остановку влетел автомобиль — кадры с разбитым павильоном

Инцидент произошел на улице Дуси Ковальчук

4 310
16 комментариев
Видео снято сегодня, 25 июля, утром

В Новосибирске в ночь с 24 на 25 июля автомобиль влетел в остановку «Горбольница». Инцидент произошел на улице Дуси Ковальчук.

Как можно заметить на видео, которое прислал читатель НГС, рядом стоит автомобиль с разбитым капотом. Его увозят на эвакуаторе.

Автомобиль увозят на эвакуаторе

Из-за удара у павильона разбился один из отсеков. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.

В начале июля в Первомайском районе Новосибирска неизвестные разгромили все три установленные «умные остановки». Судя по опубликованным кадрам, неизвестные разгромили остекление остановочного павильона, а также сломали оборудование кнопки SOS.

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Комментарии
16
Вoван щербатый
25 июля 2024, 07:38
кОпотом? однако ваши копирайтеры с сопредельных территорий походу
Гость
25 июля 2024, 07:28
/Бездетный Бич/ Остановку очень жаль! Как теперь на транвай садиться, чтоб уехать на завот? Мажору нужно тоже стёкла побить, в этой малолитрашке, чтобы дуло без остановки!
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