В Новосибирске в новую остановку влетел автомобиль — кадры с разбитым павильоном

В Новосибирске в ночь с 24 на 25 июля автомобиль влетел в остановку «Горбольница». Инцидент произошел на улице Дуси Ковальчук.
Как можно заметить на видео, которое прислал читатель НГС, рядом стоит автомобиль с разбитым капотом. Его увозят на эвакуаторе.
Из-за удара у павильона разбился один из отсеков. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.
В начале июля в Первомайском районе Новосибирска неизвестные разгромили все три установленные «умные остановки». Судя по опубликованным кадрам, неизвестные разгромили остекление остановочного павильона, а также сломали оборудование кнопки SOS.