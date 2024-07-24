НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+29°

ясная погода, без осадков

ощущается как +29

3 м/c,

южн.

 740мм 49%
Подробнее
3 Пробки
USD 87,30
EUR 95,46
Меняют квартиры на дома
Работа в Новосибирске
Обвинили в педофилии и избили
Новосибирск ведет соцсети
Скандал в «Маяке»
Июльфест в Новосибирске
«Кузина» в долгах
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Происшествия Пожарные прибыли молниеносно: частный дом вспыхнул под Новосибирском — видео огня

Пожарные прибыли молниеносно: частный дом вспыхнул под Новосибирском — видео огня

В здании горела кровля

1 601
5 комментариев
Возгорание произошло в 16:30

В СНТ «Калинка» под Новосибирском загорелся частный дом. Информацию о происшествии опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Инцидент произошел около 16:30 в среду, 24 июля. По сообщениям очевидцев, дом горел открытым огнем.

— Хотя пожарные приехали молниеносно, но спустя час горение продолжается, — сообщили очевидцы в сообществе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что сообщение о возгорании поступило в 16:37, около 30 минут пожарные потратили на ликвидацию открытого огня. Еще два часа заняла проливка обгоревших конструкций.

По предварительным данным, огонь повредил кровлю здания на площади в 28 квадратных метров. В пожаре, к счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работали 12 человек и три единицы техники.

В конце прошлой недели в Мошковском районе вспыхнула дача. Очевидцы сообщили, что в дом попала молния, происшествие попало на видео.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область МЧС Пожар ЧС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Татьяна 53
24 июля 2024, 21:29
Не приведи Господь.
Гость
24 июля 2024, 21:12
Как пожарники только подьезжают туда
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Знакомства

Марк,29

Лекс,45

Кирилл,42

Юрий,36

Dimon,49

Katy,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление