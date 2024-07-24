Пожарные прибыли молниеносно: частный дом вспыхнул под Новосибирском — видео огня

Возгорание произошло в 16:30 Источник: АСТ-54 Black, Telegram











В СНТ «Калинка» под Новосибирском загорелся частный дом. Информацию о происшествии опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».



Инцидент произошел около 16:30 в среду, 24 июля. По сообщениям очевидцев, дом горел открытым огнем.



— Хотя пожарные приехали молниеносно, но спустя час горение продолжается, — сообщили очевидцы в сообществе.

Источник: АСТ-54 Black, Telegram

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что сообщение о возгорании поступило в 16:37, около 30 минут пожарные потратили на ликвидацию открытого огня. Еще два часа заняла проливка обгоревших конструкций.



По предварительным данным, огонь повредил кровлю здания на площади в 28 квадратных метров. В пожаре, к счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работали 12 человек и три единицы техники.

