Пожарные прибыли молниеносно: частный дом вспыхнул под Новосибирском — видео огня

В СНТ «Калинка» под Новосибирском загорелся частный дом. Информацию о происшествии опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Инцидент произошел около 16:30 в среду, 24 июля. По сообщениям очевидцев, дом горел открытым огнем.
— Хотя пожарные приехали молниеносно, но спустя час горение продолжается, — сообщили очевидцы в сообществе.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что сообщение о возгорании поступило в 16:37, около 30 минут пожарные потратили на ликвидацию открытого огня. Еще два часа заняла проливка обгоревших конструкций.
По предварительным данным, огонь повредил кровлю здания на площади в 28 квадратных метров. В пожаре, к счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работали 12 человек и три единицы техники.
В конце прошлой недели в Мошковском районе вспыхнула дача. Очевидцы сообщили, что в дом попала молния, происшествие попало на видео.