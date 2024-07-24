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К новосибирцу пришли прокуроры после запуска дрона — у него не было разрешения на полёт

Мужчина получил штраф

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15 комментариев
Сибиряк запустил дрон без разрешения

Жителя Новосибирска оштрафовали за запуск квадрокоптера без разрешения. Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушение в Дзержинском районе города.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в мае местный житель запустил незарегистрированный беспилотный летательный аппарат недалеко от жилого комплекса «Звезда». Это произошло в диспетчерской зоне аэродрома Толмачёво. Разрешения от уполномоченного органа у новосибирца не было.

По результатам проверки владельца квадрокоптера привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и безопасности эксплуатации воздушных судов (ч. 2 ст. 11.4 и ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ). Он получил штраф.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске ищут подрядчика на поставку беспилотника. За него заплатят 3,5 миллиона рублей.

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Новосибирск Прокуратура Беспилотник Дзержинский район
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Комментарии
15
Гость
24 июля 2024, 08:54
Вот бы ещё прокуроры прошлись бы по собачника, которые со своими шавками на поводках прутся в продовольственные магазина и общественный транспорт.
Гость
24 июля 2024, 09:00
Что то я не понял,какое отношение имеет аэропорт Толмачёво к Дзержинскому району?
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