К новосибирцу пришли прокуроры после запуска дрона — у него не было разрешения на полёт

Сибиряк запустил дрон без разрешения Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Жителя Новосибирска оштрафовали за запуск квадрокоптера без разрешения. Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушение в Дзержинском районе города.



В пресс-службе ведомства сообщили, что в мае местный житель запустил незарегистрированный беспилотный летательный аппарат недалеко от жилого комплекса «Звезда». Это произошло в диспетчерской зоне аэродрома Толмачёво. Разрешения от уполномоченного органа у новосибирца не было.



По результатам проверки владельца квадрокоптера привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и безопасности эксплуатации воздушных судов (ч. 2 ст. 11.4 и ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ). Он получил штраф.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске ищут подрядчика на поставку беспилотника. За него заплатят 3,5 миллиона рублей.