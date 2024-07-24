Наперсточники нервно курят от зависти. Новые лохотроны в Сочи, из-за которых можно потерять большие деньги на отдыхе

Туристы на отдыхе готовы платить за воздух Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











В Сочи — разгар курортного сезона, открываются новые отели, пляжи и новые горизонты для различных разводил. Наперсточники из 90-х — просто дети по сравнению с современными специалистами по отъему денег у населения. Казалось бы, как можно развести при плетении африканских косичек? Оказывается — легко! SOCHI1.RU рассказывает про новые методы обмана и напоминает о старых, чтобы расслабленные отдыхом туристы не попадались в сети мошенников.

Африканские косички плетут на всех пляжах Сочи Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Считаем косички

Фантазия современных «наперсточников» не знает границ, казалось бы, как можно обмануть на плетении косичек? Услуга пользуется спросом у детей, но в этом году лохотрон дошел и до этого бизнеса. В редакцию SOCHI1.RU написала туристка и рассказала свою печальную историю, которая сильно испортила впечатление от отдыха в Сочи. Ее развели на адлерском пляже «Чайка-2».

— Дочка захотела новую прическу — мелкие косички с яркими аксессуарами. Я договорились с мастером по имени Лаурита на плетение 50 косичек за 5000 рублей, отправила ребенка одного, а сама занялась своими делами. И была очень удивлена, когда эта сумма превратилась в 9000 рублей. Мастер утверждала, что увлеклась и заплела аж 90 косичек, а к ним дополнительные аксессуары — зизы, по две штуки на каждую, — рассказала туристка. Косы были тут же пересчитаны, их оказалось не 90, а всего 42. И женщина отправилась на разборки. Парикмахера на месте уже не оказалось, она заработала неплохо и спокойно пошла отдыхать. Администратор пункта плетения косичек пошла навстречу разгневанной матери и вернула только 1500 рублей. Как оказалось, на этот пункт жаловались уже несколько туристов, которые платили за косички по 9500 и даже 10 000 рублей.

Марина Деревцова из Подольска отдыхала в Адлере в конце июня и тоже попалась на удочку мошенникам. Планировала заплести африканские косы перед отъездом — с ними удобно в отпуске, но аврал на работе не позволил. Решила, что сделает прическу по приезде на курорт. На пляже «Чайка» увидела, что плетут косы, пришлось даже записаться, потому что услуга пользовалась спросом. В кресле парикмахера всё время кто-то сидел.

— Мне сказали, что заплести всю голову вместе с искусственными прядями розового цвета будет стоить 7 тысяч рублей. Меня эта сумма устроила, месяц я с ними точно прохожу. В Подольске это стоит 5–6 тысяч рублей. Девушка плела очень долго (видимо, ученица какая-то), когда всё было готово, ко мне подошла еще одна девушка, сказала, что она администратор и что косы мои, пока плелись, подорожали еще на 5 тысяч рублей. То есть мне нужно было заплатить 12 тысяч рублей, — рассказала Марина. При этом качество плетения оставляло желать лучшего, проборы кое-где были неровные, а сами косы кривые. Администратор заявила, что работы с моими волосами оказалось больше, чем думала мастер, и ей пришлось использовать больше материала.

— Когда я начала спорить, меня обложили матом, начали запугивать, что отпуска хорошего у меня в Адлере не получится, что здесь все друг друга знают. Я сказала, что вызову полицию. Они мне смеялись в лицо, якобы предъявить им нечего. Они официально зарегистрированы как предприниматели и могут доказать, что предоставили мне качественную услугу. Честно, не хотелось портить себе отпуск. Пришлось заплатить, — говорит Марина, правда, и ей сделали скидку и взяли с нее 10 тысяч рублей. Спать с косичками она не смогла, тянуло кожу головы, и на следующий день сама их расплела.

Временные татушки всегда пользуются популярностью у детей, которые отдыхают в Сочи Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Через неделю смоется

В этом курортном сезоне придумали еще один новый развод: теперь огромные деньги требуют за временное тату. Туристы, которые отдыхают в Лазаревском районе, рассказали, как попали на 4500 рублей, но это им еще скидку сделали, а требовали вообще 6000. В парке развлечений они наткнулись на палатку, где делают временные татуировки, и дети загорелись. Как им отказать? Цену им упорно не озвучивали до конца процедуры, даже ориентировочно, хотя прейскурант был размещен. Но это не насторожило отдыхающих.



— Работала девушка-новичок, постоянно отвлекалась на телефонные звонки, не справившись с этой работой, вызвали вторую девушку, которая пыталась скрыть недостатки предыдущей. Работу на 15 минут мы ждали 1,5 часа и опоздали на шоу-представление. За это время дети устали, у всех испортилось настроение, — рассказала туристка. Самая жесть началась, когда работа всё же была закончена, утверждает она. С них попросили 6000 рублей. Туристы стали возмущаться, предприниматели вызвали кого-то ответственного — пришла женщина, которой объяснили, как всё было. Та «сжалилась»: одно тату оценила в 3500 рублей, а за второе взяла 1000 рублей. В итоге татушки, которые через несколько дней смоются, обошлись отдыхающим в 4500 рублей.



Также развели двух туристок из Москвы на адлерском пляже, только вместо тату они захотели себе мехенди на руках и ногах. Индийские узоры хной им давно нравились, на отдыхе решили сделать их, рассказала Амалия Зенько.

— Нам делали параллельно, у меня мастерица была такая себе, хна эта постоянно у нее расплывалась, рука стала вся желтая. Второй мастер ее поправляла. Потом подругу мою бросила, за меня взялась. И так несколько раз между нами бегала. Мы узнавали, что в Москве за один рисунок просят от 1200 рублей. Нам сделали только руки, на ноги у нас уже терпения не хватило, и потребовали 8 тысяч рублей. Мы были в шоке, — говорит Амалия. По ее словам, никаких скидок им не дали, в грубой форме требовали оплатить услугу. Пока они не вызвали полицию. На место довольно оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, проверили разрешения на предпринимательскую деятельность, они оказались в порядке, для дальнейшего разбирательства предложили проехать в отдел полиции. Подруги отказались и под шумок ушли, не оплатив. Потом весь оставшийся отпуск обходили это место стороной. Они рекомендуют не покупать никаких услуг на пляжах в Сочи. Есть многочисленные салоны красоты, а мастеров тату и мехенди можно найти по объявлениям в интернете с отзывами и четким прайсом.

Магнитики, ракушки, косы, временные тату — всё это обязательно должно быть у человека, отдохнувшего в Сочи Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Айфон на халяву?

Издание «Блокнот Сочи» записал рассказ путешественницы Марины, которая поведала о новом «развлечении» на городском пляже в микрорайоне Мамайка, главный приз которого — «Айфон 15 Про Макс». Это прямо эксклюзив. Такого в Сочи еще не было. Развлечение, которое приносит очень хороший доход — для организаторов, а для участников — опустевшую банковскую карту. За 300 рублей можно попробовать 3 раза пролезть на навесной лестнице. 5 попыток будут стоить 500 рублей. А для самых азартных, кто готов сделать 10 попыток, будет скидка — 700 рублей надо будет заплатить вместо 1000. Преодоление каждой ступеньки дает определенную сумму денег. 1 ступенька — 500 рублей, 2 ступеньки — 1000 рублей, 3 ступеньки — 2000 рублей. Главный приз испытания — «Айфон 15 Про Макс». Марина уверена, что задание выполнить нереально. Зато желающих очень много.

— Еще издалека я заметила огромную толпу людей. Подошла, чтобы посмотреть, что же там происходит, и была в шоке, что люди в 21-м веке ведутся на такие заманухи. Все видят висящие деньги и надпись «Айфон» и готовы сами платить. Но тут же невозможно выиграть! Нет опоры, лестница держится на одном крюке, вес тела, даже ребенка, такой, что лестницу будет переворачивать. Гравитацию никто не отменял! — рассказала девушка. Судя по количеству желающих принять участие, аттракцион прибыльный, только успевай деньги пересчитывать. Кстати, берут наличкой или переводом на карту какому-то человеку. Это вообще законно, такие «аттракционы» на городских пляжах?

Если тысяча лишняя, отдайте

Лохотрон на российско-абхазской границе не новость, так предприимчивые граждане начали зарабатывать в прошлом году. На подъезде к КПП ушлые ребята обещают за 1000 рублей договориться, чтобы вас пропустили без очереди и пробок. По факту после оплаты товарищи отведут вас и вашу машину в пробку поменьше. Никакого блата на границе у них нет.



Ребята придумали себе неплохой бизнес и раскручивают его второе лето Источник: ЧП Сочи / T.me

— В Сириусе на федеральной трассе рядом с таможенным постом орудует целая ОПГ (человек 10), с радиостанциями, жезлами. Перекрывают дорогу, окружают автомобили и вымогают деньги у туристов, как они объясняют, за «беспрепятственный проезд». И это длится уже второе лето, с утра до вечера. Неужели нет нормы права, чтоб это пресечь? — интересуется автор видео, которое публикует телеграм-канал «ЧП Сочи». Тем, кто едет в Абхазию, нужно понимать, что сейчас высокий сезон и очередей на границе не избежать. А ребята с рациями вам не помогут. Если некуда девать 1000 рублей, то можно просто так отдать.

— Мы в прошлом году так попали, сил не было стоять на жаре, проехали полстраны уже, — рассказал турист из Миасса Никита Балыков, — а тут ребята подходят и спрашивают, хотим ли мы пройти границу быстро. Кто же не хочет! Конечно хотим! Они нас просто направили в поток, который идет быстрее, и мы так же простояли в очереди полтора часа, как и все. Попытались предъявить, говорит Никита, чуть в лоб не получили. И предпочли забыть про несчастную тысячу.

«Зебры» и другие «животные»