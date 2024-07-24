«С женщиной воюете, вы с ума сошли?» Собрание СНТ едва не превратилось в побоище с полицейскими и ЧОПом — впечатляющее видео

Эпическая сцена на входе в дом молодежи «Маяк», где проходило собрание, произошла из-за борьбы за власть в СНТ Источник: shlyuz / Vk.com











По телеграм-каналам и пабликам в соцсетях начало расходиться видео, на котором двое крепких мужчин в камуфляже едва не на весу удерживают извивающуюся женщину. На ролике не разгон несанкционированного митинга и не массовая драка, а собрание дачников — членов СНТ «Маяк», расположенного в Советском районе Новосибирска. НГС узнал, что превратило мирные обсуждения садоводов едва ли не в боевые действия, зачем им помощь полицейских и что стало с женщиной на видео.



Мирное собрание

Что происходит на этом видео, без дополнительных пояснений понять крайне сложно: в кадре вход в зал дворца молодежи «Маяк», куда явно пытается попасть эффектная дама. Женщину не пускают двое плечистых мужчин в камуфляжной форме, но их противница не сдается: крепко держится за косяк. Со стороны то и дело звучат крики: «Организация беспорядков!» и «Что вы женщину не пускаете!» — и призывы вызвать Росгвардию, но зачем дама рвется в зал, так с ходу и не понять.



На заднем плане можно заметить людей в полицейской форме (достаточно растерянных и не рвущихся в гущу действий). Дальше картинка становится еще менее информативной: в кадре мелькают чьи-то штаны и ботинки, но общий накал страстей, судя по громкости голосов, только растет.



Присутствующие пытались образумить противников, но безуспешно Источник: shlyuz / Vk.com

Единственное, что можно сказать точно: место действия — Советский район. Даже в такой напряженной обстановке садоводы не опускаются до бранной лексики — интеллигентные люди.



— Инициативная группа проводила «экстренное» собрание. Я как действующий председатель пришел с целью довести информацию, что, согласно 217-ФЗ, собрание проводит председатель общества. Но на входе меня и других садоводов не пустили в зал, хотя я показал выписку из ЕГРЮЛ, что являюсь председателем общества, — объяснил загадочное видео новосибирец Роман Мирясов.



Из его поясняющего текста становится ясно: ролик был снят перед началом общего собрания садоводов СНТ «Маяк». На нем не первое, но точно самое яркое столкновение групп поддержки Мирясова и его главного политического оппонента Сергея Шакурина. Последний решил провести общее собрание 20 июля, не дожидаясь запланированной на конец августа даты (и, как полагает Мирясов, незаконно занять место председателя сам). Это и стало началом свары, едва не переросшей в драку.



Но о том, что стало основной причиной конфликта, у его сторон абсолютно разные версии.



«Рейдерский захват и бабусячья секта»

На входе сторонники Сергея Шакурина предложили всем желающим принять участие в общем собрании зарегистрироваться: показать свою членскую книжку и поставить подпись. Но делать это захотели далеко не все. Если жаждущие новых выборов дачники охотно регистрировались и проходили в зал без лишнего шума, сторонники старого председателя ставить подписи отказались — а вдруг ее используют для чего-нибудь незаконного, например для подтасовки выборов.



— Была часть садоводов, которые не желали регистрироваться, а просто присутствовали на собрании с целью ознакомления с повесткой и вообще с предполагаемым кандидатом, — говорит Роман Мирясов. — Этих людей — их было порядка 60 человек — в зал не пустили. Тем самым они нарушили процедуру проведения общего собрания. Я хотел зарегистрироваться, но не успел: регистрацию свернули, люди вошли в зал и закрыли за собой дверь, а нас не пустили.



Среди тех, кто не хотел расписываться, но на собрании хотел поприсутствовать, была и главная героиня странного видео — Наталья Тиховская.



— Они могли листы регистрации просто потом приложить к голосованию, — уверенно предполагает она. — Поэтому мы изначально решили прийти на собрание, не регистрируясь, что ни законом, ни уставом СНТ не запрещено. Мы имеем право прийти и просто присутствовать на собрании, потому что будет заочная часть, в которой предусмотрено голосование по бюллетеням. Но они придумали собственную процедуру с регистрацией и настолько жестко ее соблюдали, что поставили на входе непонятных людей в камуфляже, чтобы не допускать ни одного неугодного человека.



В садоводческих товариществах часто происходят бурные конфликты за власть. Но в СНТ «Маяк» к вопросу политической борьбы дачники подошли особенно тщательно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











«Неугодные» сдаваться не собирались: Наталья сначала попыталась прорваться в зал с боем, а когда это не вышло, воспользовалась помощью сотрудников полиции, которые прошли вместе с ней.



— У меня синяков нет, но на руке огромная ссадина — это, видимо, меня саданули об дверь. И еще за волосы хотели схватить, но подошел сержант [полиции], — описала Наталья Тиховская последствия столкновения с чоповцами. — Там бабусячья секта какая-то была, люди как будто зомбированные. Первое, за что они стали голосовать, — удалить меня из зала. Одна из организаторов этого собрания требовала, чтоб на меня наручники надели и увезли в обезьянник. Меня потом сержант охранял от их нападок.



Снимать побои и писать заявление в полицию Наталья тем не менее не стала.



При этом на вопрос, зачем так яростно сражаться за место председателя садоводства (обязанностей у него куда больше, чем прав, а доходы далеки даже от средних зарплат), и Мирясов, и Тиховская уверено говорят: очень похоже на «рейдерский захват» дорогой земли в Советском районе.



— Складывается такое ощущение, что действуют под чью-то дудочку заказанную, — осторожно предполагает Роман Мирясов. — Может быть, какой-то застройщик хочет здесь появиться с частной застройкой или с малоэтажной. Такие прецеденты уже ранее были: земля здесь очень «сладкая».



Это вполне справедливо: «Маяк» граничит с микрорайоном Шлюз и лесом, и жилье здесь недешевое.

На действия Сергея Шакурина Роман Мирясов и другие не попавшие на собрание садоводы уже пожаловались в полицию, предоставив в распоряжение НГС фото талона-уведомления.



Человек, похожий на председателя

У Сергея Шакурина позиция совсем другая: он якобы неоднократно предлагал Роману Мирясову устроить перевыборы, пока СНТ «Маяк» не осталось совсем без хозяина. В 2023 году он дважды обращался в суд, чтобы отменить результаты собраний СНТ и с ними все принятые на них решения. Оба процесса он выиграл: суд пришел к выводу, что кворума не было и фактически председателя выбирали несколько десятков садоводов. Соответствующие решения опубликованы на сайтах Советского районного и Новосибирского областного суда.

Роман Мирясов пытался обжаловать оба решения суда, но и апелляционная инстанция осталась на стороне Сергея Шакурина. А значит, всё, что решили на оспоренных собраниях (и то, что дачники выбрали Мирясова, в том числе), ничтожно.

— Когда решение суда вступит в законную силу, Мирясов потеряет сразу все полномочия, и, чтобы общество не скатилось в банкротство, ему не раз предлагалось [устроить перевыборы]. Он отказывался, молчал, ничего не отвечал, — говорит Сергей Шакурин. — Поэтому мы вынуждены были создать инициативную группу. Не стали пользоваться силовыми методами незаконными, собрали собрания. А они (сторонники Романа Мирясова. — Прим. ред.) орали, кричали, пытались собрание сорвать, пытались забежать в зал и не дать никому проголосовать.

СНТ «Маяк» из-за конфликта председателей разделилось на две неравные группы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По словам кандидата в председатели, подобные перформансы он предвидел заранее, потому и попросил о защите полицейских и нанял чоповцев. Но якобы справиться с агрессивными политическими оппонентами толком не вышло даже у них.



— Всё равно они ломились в двери, кидались с кулаками, выбивали из рук телефоны у людей, которые снимали эту вакханалию, — говорит Шакурин.



На заданный ему аналогичный вопрос, зачем цепляться за пост, который дает больше проблем, чем выгод, кандидат в председатели отвечает, что выгоды тоже можно найти. Ревизионная комиссия (текст акта проверки есть в распоряжении НГС) уже отметила, что председатель не смог отчитаться за 427 тысяч рублей, и Сергей Шакурин уверен, что это растрата.



— Он работает на основной работе, а в СНТ он на полставки. Это вообще мизерные деньги, он получает в районе 20 тысяч, но каждый месяц сам с собой заключает договор гражданско-правового характера и ежемесячно выводит еще себе дополнительно по 20 тысяч. То же самое он делает с бухгалтером и с электриком. В этом сейчас разбирается ОБЭП. Но то, что он сам с собой заключил договор, — это 100% незаконно, — резюмирует кандидат в председатели.



Сергей Шакурин уверяет: его политический оппонент уже под следствием. В действительности, как следует из предоставленного им ответа из прокуратуры, в отношении управленца ведется доследственная проверка. Изначально полицейские решили не возбуждать дело, но прокуратура отменила это решение и заставила полицейских еще раз изучить материалы.



Выяснить, кто из председателей — уже практически лишенный полномочий Роман Мирясов или кандидат Сергей Шакурин — станет решать судьбу садоводства в Советском районе, предстоит определить их дачникам. Но когда это произойдет и сколько впечатляющих видео будет снято в процессе — вопрос открытый. Пока дачники с энтузиазмом выясняют, действительно ли участок Сергея Шакурина оказался расположен за границами СНТ и кто из их рвущихся в начальники соседей честный человек, а кто — мошенник.



Ранее НГС писал о том, как дачники заподозрили председателя в мошенничестве, а он пообещал их «похоронить».