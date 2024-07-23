НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

зап.

 744мм 79%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,78
EUR 95,76

СРОЧНО

Кортеж с мигалками проехал по Димитровскому мосту

Подорожали авто с пробегом
Работа в Новосибирске
Получила диплом вуза КНР
Новосибирск ведет соцсети
Сколько стоит отпуск в Румынии
Июльфест в Новосибирске
Ушел от следствия на СВО
Разоблачили мифы об имплантах
Реконструкция завода в центре
НГС в Telegram
Происшествия Жаловалась на сердце: в Новосибирске пропала 33-летняя мать-одиночка

Жаловалась на сердце: в Новосибирске пропала 33-летняя мать-одиночка

Информации о местонахождении Татьяны Шнайдер нет с 17 июля

222
1 комментарий
Татьяна Шнайдер одна воспитывает 4-летнего сына

В Новосибирске пропала 33-летняя Татьяна Шнайдер. По словам ее подруги Анастасии, в день исчезновения женщина жаловалась на проблемы с сердцем.

В беседе с корреспондентом НГС Анастасия заявила, что в последний раз списывалась с Татьяной Шнайдер 17 июля.

— Она сказала, что с сердцем у нее что-то, вызывает скорую, а сына отправляет к дедушке. Спустя два часа она мне написала, что у нее сердечная недостаточность и она будет ложиться на обследование. После этого она неожиданном пропала. Я больницы обзвонила, ее нигде нет, — рассказала НГС Анастасия.

В Новосибирске Татьяна Шнайдер проживает в Кировском районе, на улице Мира. У нее остался 4-летний сын, которого она воспитывала одна, без мужа. Анастасия несколько дней пыталась найти пропавшую подругу самостоятельно, но результатов это не дало.

Девушка также сообщила, что Татьяна не имела серьезных проблем, но последнее время она занималась ремонтом в квартире и заняла много денег. На фоне этого у сибирячки могли начаться проблемы со здоровьем, из-за которых начало «барахлить» сердце. Раньше Татьяна Шнайдер не пропадала.

Анастасия также не знает, подавали ли родственники пропавшей заявление в полицию, поскольку сама она находится в Перми.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят связаться с Анастасией по номеру 8–900–011–39–74.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать, подавали ли родственники Татьяны Шнайдер заявление на ее розыск. На момент публикации материала информация не поступила.

Ранее в Тогучинском районе Новосибирской области пропал 23-летний парень. Он ушел в лес и не вернулся.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Пропала женщина МВД
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
23 июля 2024, 16:19
По фото видно что видавшая в жизни много!?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем
Знакомства

Алла,54

Jullia,34

Оксана,48

Слава,50

Лилия,37

Анюта,34

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление