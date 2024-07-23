Жаловалась на сердце: в Новосибирске пропала 33-летняя мать-одиночка

Татьяна Шнайдер одна воспитывает 4-летнего сына Источник: Предоставлено Анастасией











В Новосибирске пропала 33-летняя Татьяна Шнайдер. По словам ее подруги Анастасии, в день исчезновения женщина жаловалась на проблемы с сердцем.



В беседе с корреспондентом НГС Анастасия заявила, что в последний раз списывалась с Татьяной Шнайдер 17 июля.



— Она сказала, что с сердцем у нее что-то, вызывает скорую, а сына отправляет к дедушке. Спустя два часа она мне написала, что у нее сердечная недостаточность и она будет ложиться на обследование. После этого она неожиданном пропала. Я больницы обзвонила, ее нигде нет, — рассказала НГС Анастасия.



В Новосибирске Татьяна Шнайдер проживает в Кировском районе, на улице Мира. У нее остался 4-летний сын, которого она воспитывала одна, без мужа. Анастасия несколько дней пыталась найти пропавшую подругу самостоятельно, но результатов это не дало.



Девушка также сообщила, что Татьяна не имела серьезных проблем, но последнее время она занималась ремонтом в квартире и заняла много денег. На фоне этого у сибирячки могли начаться проблемы со здоровьем, из-за которых начало «барахлить» сердце. Раньше Татьяна Шнайдер не пропадала.



Анастасия также не знает, подавали ли родственники пропавшей заявление в полицию, поскольку сама она находится в Перми.



Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят связаться с Анастасией по номеру 8–900–011–39–74.



Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать, подавали ли родственники Татьяны Шнайдер заявление на ее розыск. На момент публикации материала информация не поступила.

