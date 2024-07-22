«Подрались под окнами летнего лагеря»: под Новосибирском молодые люди устроили мордобой на глазах у детей — видео

В Бердске компания молодых людей устроила разборки на глазах у детей. Видео конфликта очевидцы опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
— Шумная компания устроила драку под окнами летнего лагеря в Бердске, — говорится в посте.
На кадрах один из мужчин пытается отобрать у женщины телефон, однако, не сумев, сибиряк начинает душить пострадавшую. Затем за женщину вступается другой молодой человек и начинает избивать мужчину. Женщина пытается их разнять, но ее отталкивает третий мужчина. Чем закончился конфликт, неизвестно.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что опубликованную информацию зарегистрировали в установленном порядке. Проводится проверка.
Ранее в Кировском районе Новосибирска на улице Александра Чистякова произошел конфликт со стрельбой. После случившегося полиция возбудила уголовное дело, пострадали четыре человека.
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