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Происшествия «Подрались под окнами летнего лагеря»: под Новосибирском молодые люди устроили мордобой на глазах у детей — видео

«Подрались под окнами летнего лагеря»: под Новосибирском молодые люди устроили мордобой на глазах у детей — видео

Инцидент произошел в Бердске

835
10 комментариев
Полиция начала проверку

В Бердске компания молодых людей устроила разборки на глазах у детей. Видео конфликта очевидцы опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Шумная компания устроила драку под окнами летнего лагеря в Бердске, — говорится в посте.

На кадрах один из мужчин пытается отобрать у женщины телефон, однако, не сумев, сибиряк начинает душить пострадавшую. Затем за женщину вступается другой молодой человек и начинает избивать мужчину. Женщина пытается их разнять, но ее отталкивает третий мужчина. Чем закончился конфликт, неизвестно.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что опубликованную информацию зарегистрировали в установленном порядке. Проводится проверка.

Ранее в Кировском районе Новосибирска на улице Александра Чистякова произошел конфликт со стрельбой. После случившегося полиция возбудила уголовное дело, пострадали четыре человека.

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Комментарии
10
Гость
22 июля 2024, 20:55
В Бердске бывал неоднократно. Молодые люди устроили драку на глазах у детей??? Дичают молодые люди. Скоро будут устраивать онанизм на водопроводных трубах.
Гость
22 июля 2024, 20:57
"В Бердске компания молодых людей устроила разборки на глазах у детей." -бредятина!!! Дети посмотрели СЛОВО ПАЦАНА и пошли грабить!!!
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