«Подрались под окнами летнего лагеря»: под Новосибирском молодые люди устроили мордобой на глазах у детей — видео

Полиция начала проверку Источник: «АСТ-54 Black», Артём Устюжанин / E1.RU











В Бердске компания молодых людей устроила разборки на глазах у детей. Видео конфликта очевидцы опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».



— Шумная компания устроила драку под окнами летнего лагеря в Бердске, — говорится в посте.

Источник: «АСТ-54 Black»

На кадрах один из мужчин пытается отобрать у женщины телефон, однако, не сумев, сибиряк начинает душить пострадавшую. Затем за женщину вступается другой молодой человек и начинает избивать мужчину. Женщина пытается их разнять, но ее отталкивает третий мужчина. Чем закончился конфликт, неизвестно.



В пресс-службе регионального МВД сообщили, что опубликованную информацию зарегистрировали в установленном порядке. Проводится проверка.



Ранее в Кировском районе Новосибирска на улице Александра Чистякова произошел конфликт со стрельбой. После случившегося полиция возбудила уголовное дело, пострадали четыре человека.

