«Ушел в неизвестном направлении»: под Новосибирском пропал 9-летний мальчик

В Новосибирской области ищут 9-летнего Матвея Соловьева. Как сообщили в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте», ребенок пропал в СТ «Радуга» Тогучинского района в субботу, 20 июля.
— 20 июля 2024 года ушел в неизвестном направлении, — сказано в сообщении.
Рост мальчика составляет 145 сантиметров, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза серые. Ребенок был одет в голубую футболку, черные шорты и синие сланцы. В качестве особых примет мальчика указан шрам на подбородке.
Новосибирцев просят сообщать любую информацию о ребенке по телефону горячей линии 8–800–700–54–52 или по номеру 112.
20 июля стало известно, что в Тогучинском районе ищут 23-летнего мужчину. По информации волонтеров, он ушел в лес несколько дней назад.