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Происшествия «Ушел в неизвестном направлении»: под Новосибирском пропал 9-летний мальчик

«Ушел в неизвестном направлении»: под Новосибирском пропал 9-летний мальчик

Ребенок исчез в Тогучинском районе

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3 комментария
Мальчик пропал 20 июля

В Новосибирской области ищут 9-летнего Матвея Соловьева. Как сообщили в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте», ребенок пропал в СТ «Радуга» Тогучинского района в субботу, 20 июля.

— 20 июля 2024 года ушел в неизвестном направлении, — сказано в сообщении.

Рост мальчика составляет 145 сантиметров, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза серые. Ребенок был одет в голубую футболку, черные шорты и синие сланцы. В качестве особых примет мальчика указан шрам на подбородке.

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о ребенке по телефону горячей линии 8–800–700–54–52 или по номеру 112.

20 июля стало известно, что в Тогучинском районе ищут 23-летнего мужчину. По информации волонтеров, он ушел в лес несколько дней назад.

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ЛизаАлерт Пропал ребенок Новосибирская область Тогучинский район
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Комментарии
3
Гость
20 июля 2024, 19:17
Родители экономные 100%. Телефон мальчику не купили. Часы смарт тоже. Вот и ищут теперь...
Гость
20 июля 2024, 19:20
У нас сегодня успешные новости про супер женщин. Про мужчин только тюрьма криминал и пропажи . Делайте вывод
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