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Происшествия Туристы остались без света в 40-градусную жару: на курортах юга России массово выключили электричество

Туристы остались без света в 40-градусную жару: на курортах юга России массово выключили электричество

Сразу три курорта погрузились во тьму

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2 комментария
Южные курорты России остались без электричества

Жара свыше 40 градусов держится на юге России уже не первый день. Линии электропередач не справляются с нагрузками. Так, три курортных города остались без света в самый разгар туристического сезона.

В Геленджике более 100 улиц остались без электричества из-за аварии, включая центральную часть города. Также в зону отключения попали микрорайоны Толстый Мыс, Екатерининский, Парус, а также село Дивноморское и село Архипо-Осиповка.

— Центральная часть города без напряжения. На ряде улиц микрорайона Толстый Мыс зафиксировано отключение, — сообщили в пресс-службе Муниципального центра управления (МЦУ) Геленджика в Telegram-канале. Там же специалисты ведут учет улиц, которые также остались без света, их насчитывается уже более 100. Восстановление займет весь день.

Из-за аварии остановились все аттракционы в городском парке развлечений. После отключения люди, которые в этот момент находились на аттракционах, оказались заблокированы на высоте в несколько десятков метров.

Также в центре Ялты произошло аварийное отключение электроэнергии. Перебои с электричеством возникли из-за повреждения высоковольтного кабеля на подстанции.

— В связи с аварией на подстанции Дарсан (поврежден высоковольтный кабель) произошло отключение электроэнергии в центральной части Ялты, — рассказали в пресс-службе администрации города в ВК.

Кроме Ялты, о перебоях подачи электроэнергии сообщают и в Севастополе. Во всём городе на 10 минут отключили всё городское освещение и подсветку дорог для того, чтобы высвободить 8 МВт электроэнергии. Об этом сообщил врио замглавы города Евгений Горлов в своем Telegram-канале.

Ранее массовые отключения электроэнергии затронули почти весь юг России. Проблемы были в Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму и Севастополе. В Дагестане частично обесточили несколько населенных пунктов. В Минэнерго объяснили, что причиной стал сбой в работе Ростовской АЭС. Но эксперты полагают, что проблемы с электричеством могли возникнуть из-за аномальной жары.

Но не только отсутствие света беспокоит туристов. Несколько дней назад Черное море было похоже на суп из медуз, а берег охватили пожары.

ПО ТЕМЕ
Курорт Юг России Крым Севастополь Выключили электричество Туристы
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Комментарии
2
Гость
19 июля 2024, 13:26
Видимо в знак солидарности с соседями. Те тоже без света сидят
Гость
19 июля 2024, 13:28
сейчас льготники там поймут что "не все коту масленица"....ребятишек мне там жалко , они всегда заложники взрослых игр, взрослых нет.. а чего их жалеть ? чего хотели то и получили.
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