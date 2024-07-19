«Получил ранение и вернулся домой»: что известно об участнике СВО, который расстрелял толпу детей

Пострадавший мальчик всё еще находится в больнице Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Под Волгоградом продолжают выяснять обстоятельств трагедии, в результате которой пострадал ребенок, — 48-летний участник специальной военной операции на Украине расстрелял толпу детей из-за громкой музыки. 12-летний мальчик получил сквозное огнестрельное ранение и всё еще находится в больнице. К счастью, его жизни ничего не угрожает. Как выяснилось, семья пострадавшего ребенка бежала в Россию из ДНР в 2014 году, а стрельбе предшествовал давний конфликт мамы мальчика и участника СВО. Пока родные пострадавшего добиваются максимального наказания для стрелка, а военные ведут расследование, наши коллеги из V1.RU собрали всё, что известно о личности участника СВО.

Казак, охранник, бизнесмен

Согласно действующему законодательству, мы не можем распространять имя участника спецоперации, а также показывать его лицо. Зато можем поделиться интересными фактами его биографии.

Как рассказали родственники бойца, он родился в Серафимовичском районе Волгоградской области. Его мать и отец родом с хутора Отрожки.

— Вообще у них очень древний казачий род. Они Донские казаки все. Даже в соцсетях у них много фотографий с казачьими флагами, — рассказали родные. — Семья многодетная у них, но все мужики. Их было пятеро, но младшего уже нет в живых. Насколько нам известно, его смерть могла быть связана с алкоголем.

В 2002 году, по словам родных, герой нашей публикации уехал в Москву и работал охранником Черкизовского рынка.

Стрелок ранее работал охранником, предпринимателем и управляющим турбазы Источник: соцсети стрелка











— Что-то у него там не задалось, и он вернулся, — вспоминает собеседник редакции. — И начал барагозить в родном Отрожкинском сельском поселении. Драки, кражи и всё такое. Но как-то на нет все его судимости сошли.

Эта информация подтверждается данными из открытых источников. В 2009 году он украл у местного жителя телефон Philips, а через пару месяцев, находясь в том же доме, украл у хозяйки бензопилу. В первом случае его действия квалифицировали как кражу, а во втором как грабеж.

— После этого он вернулся в Москву, там уже открыл свое частное охранное предприятие, — говорят родные. — И брал на работу ребят с нашего района. Это у него неплохо получалось. Вообще они все умеют зарабатывать. А вот как выпьют — беда.

По данным из открытых источников, в 2018 году боец открыл ИП с основным видом деятельности «производство электромонтажных работ». Судя по всему, он работал на стройках многоквартирных домов в Москве — в картотеке арбитражных дел имеется информация о том, что герой нашей публикации вошел в список кредиторов к популярному столичному застройщику, которого банкротили в 2021 году. Сумма задолженности фирмы к уроженцу Серафимовичского района составляла более трех миллионов рублей. В январе 2024 года индивидуальный предприниматель решил прекратить свою деятельность, согласно ЕГРЮЛ.

В своих соцсетях он и его семья публиковали фото с флагами ВДВ, а также казачьей атрибутикой Источник: соцсети стрелка











— Потом он вернулся из Москвы и началась спецоперация, — рассказал собеседник редакции. — Сначала туда пошел его брат, а затем и он сам. В зоне боевых действий он получил ранение и вернулся в Серафимовичский район.



Вышел из дома и расстрелял толпу детей

Вечером 12 июля в хуторе Угольском Серафимовичского района произошла трагедия — находящийся в отпуске по ранению участник СВО открыл огонь по детям.



— Около 21:00 дети гуляли по хутору с музыкальной колонкой. Проходили мимо дома, где находился действующий контрактник, участник СВО. Там была какая-то гулянка. Люди что-то отмечали, — рассказали местные жители. — Там был он, его брат — тоже участник СВО — и какая-то женщина. Наверное, взрослым не понравилась музыка, и они вышли на улицу. Дети насторожились и выключили колонку. В этот момент одна из девочек в компании услышала звук перезарядки ружья, и толпа побежала прочь.



Компания детей в возрасте от 9 до 13 лет добежала до забора соседнего дома, где мальчишки и девчонки остановились и обернулись. Не увидев никого за спиной, они подумали, что опасность миновала, и пошли дальше спокойным шагом. Но тут начались выстрелы.



— Дети упали на землю, затем встали, обернулись и увидели двоих, — сообщили родные пострадавших. — Они узнали того, кто стрелял. В этот момент 12-летний мальчик почувствовал боль в левой ноге. Дети побежали дальше, но выстрелы не прекращались. Мальчик остановился, посмотрел на ногу, увидел кровь, позвонил маме. Она прибежала, вызвала скорую, ребенка увезли в больницу. Там констатировали сквозное пулевое ранение.

Не так давно житель Серафимовичского района подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО Источник: соцсети стрелка











Родные прислали фото окровавленной ноги подростка, на которой действительно видны признаки сквозного огнестрельного ранения. По словам местных жителей, ребенок сейчас находится в больнице, ему дают антибиотики.



— К нам приезжала полиция, участковый. На месте нашли гильзы от карабина и пистолета Макарова, — сообщили родные пострадавшего мальчика. — По словам детей, сначала шли прерывистые выстрелы, а потом началась стрельба из карабина, очередью. Полиция приехала через час, они сначала не заходили в дом, боялись, что он начнет стрелять. В итоге стрелка задержали, его брата и женщину увезли. Он сначала отрицал, что стрелял, но потом сознался. В 21:00 еще было не темно, он должен был видеть, что стрелял в детей. Полиция собрала все материалы и передала всё это в военную прокуратуру, так как братья оба участники СВО.



Сразу несколько источников редакции в правоохранительных органах подтвердили факт стрельбы. А глава Отрожкинского сельского поселения Галина Коновалова сообщила журналистам, что стрелок вернулся в регион в связи с отпуском по ранению. По словам родных, мальчик находится на стационарном лечении в Серафимовичской ЦРБ.

Семья пострадавшего мальчика бежала в Россию из ДНР

Как рассказали родные пострадавшего ребенка, их семья приехала в Россию в 2014 году из ДНР, спасаясь от атак ВСУ и боевых действий в Донбассе.

Некоторое время назад между семьей пострадавшего мальчика и стрелком произошел конфликт.

Такие фото мужчина публикует в своих соцсетях Источник: соцсети стрелка











— Стрелявший был управляющим местной турбазы «Дон», — рассказали родные. — В какой-то момент он вел дела не очень хорошо, и, насколько мне известно, в какой-то момент владелец турбазы решил с ним распрощаться. В это время на турбазе работала мать пострадавшего мальчика. Она была уборщицей. Но при этом у нее был опыт управленческий. И учредитель пригласил ее на место этого человека. На уровне села разгорелся скандал. Местные начали поддерживать своего земляка, какая-то активистка даже собирала подписи в поддержку того, чтобы вернуть его на пост управляющего. Это ни к чему не привело, потому что база частная. Что они хотели добиться — непонятно. Мама мальчика в итоге возглавила турбазу. Но в то время действительно был негатив от этого стрелка в адрес мамы пострадавшего ребенка. Вряд ли он из-за этого целенаправленно стрелял именно в сына нового директора турбазы, там толпа детей была. Но не увидеть то, что это дети, было просто невозможно.



К слову, номер телефона героев публикации некоторые пользователи сервиса Getcontact действительно записывали как «Турбаза Дон».

Как говорят родные, пострадавший мальчик до сих пор находится в больнице, но в ближайшее время с его участием запланированы следственные действия.

— К нам сейчас должны приехать следователи военные. Вроде как они сегодня сопроводят мальчика к месту преступления, чтобы он всё показал. Родителей пострадавших детей и самих детей также вызвали в администрацию сельского поселения, там военные будут опрашивать их. Следственные действия идут весьма активно. Даже в ночь с 12-го на 13-е вся полиция Серафимовича тут была. Они искали гильзы, осматривали место преступления, искали следы крови. Мы будем добиваться правосудия, виновный должен быть наказан.