Гонка на 10 миллионов: кто носится по городу на дорогих авто без номеров — они объединяются в группы и меряются «достижениями»

В Новосибирске существуют целые сообщества владельцев дорогих и модных авто Источник: «пятьдесят четыре» / T.me











История со сгоревшим на Красном проспекте BMW получила логичное продолжение. Спустя четыре дня после аварии полицейские нашли-таки виновника ДТП, выписали ему несколько штрафов и отпустили на все четыре стороны. Личность автомобилиста силовики держат в секрете. Проблема в том, что он далеко не единственный, кто позволяет себе нагло нарушать ПДД. Оказывается, в Новосибирске есть целое сообщество молодых гонщиков на дорогих авто, которые устраивают захватывающие и опасные до жути заезды. Корреспондент НГС Павел Тиунов восстановил хронологию уничтожения BMW стоимостью 10 миллионов рублей, изучил сообщество безбашенных автомобилистов и выяснил, что может их остановить, кроме столба.



200 км/ч по Красному проспекту

13 июля темно-серый матовый BMW X5 M-Competition отправился в свой последний заезд. Очевидцы говорят, что машина колесила по центру на высоких скоростях, а с улицы Коммунистической уходила в точку в сопровождении аналогичной модели с номерами ННН154. Искомый BMW, который через некоторое время превратится в груду искореженного металла, был без номеров. Обе машины наглухо тонированы.



Вечером на Красном проспекте в районе станции метро «Гагаринская» водитель будто решил испытать всю мощь автомобиля. Машину повело в сторону тротуара, она протаранила несколько припаркованных автомобилей, перевернулась на крышу и загорелась.

Момент аварии похож на кадр из голливудского боевика Источник: читатель НГС Андрей

— Я из парковочного кармана выезжал — вижу в зеркало, человек ехал, наверное, километров 200 в час. Он перевернулся и крышей всех смял. Мою машину чуть-чуть задело, а там жесть, — рассказывал один из участников инцидента по имени Максим.



Несмотря на киношное зрелище, по счастливой случайности в результате ДТП никто не погиб. В полиции сообщили о двух пострадавших, один из которых — пассажир BMW. К людям, сидевшим в салоне кроссовера, бросились очевидцы ЧП. Одни тушили воспламенившийся авто, другие вызывали скорую, третьи пытались оказать первую помощь пострадавшим. В итоге все вместе потом перевернули уже потушенный BMW на колёса.



В день ДТП полицейские не смогли ответить на вопрос, кто сидел за рулем кроссовера. Водитель с места происшествия скрылся. Начались поиски виновника аварии, которые затянулись на четыре дня.



«Машину продал, покупателя не помню»

Еще вечером 13 июля, в день аварии, читатель НГС сообщил, что сгоревший BMW X5 принадлежит 23-летнему Захару Г., но за рулем, скорее всего, был кто-то из его друзей. Сам молодой человек в диалоге с корреспондентом редакции признал, что имеет отношение к авто, но продал автомобиль неделю назад. При этом Захар отметил, что не помнит имени покупателя, и подчеркнул, что не хотел бы огласки ситуации.

Машина после ДТП Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











17 июля сразу два ведомства рапортовали о поимке нарушителя. В полиции сообщили, что это местный житель — мужчина 2004 года рождения, которого регулярно штрафуют за превышение скорости. В прокуратуре подчеркнули, что в отношении водителя составили протоколы за управление авто без регистрационных знаков, за отсутствие страховки и сплошную тонировку стекол.



— В отношении водителя автомобиля BMW проводится административное расследование по факту нарушения ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью человека, а также по факту оставления места ДТП, — резюмировали в прокуратуре.

Оба ведомства сохранили личность виновника ДТП в тайне, завесу которой редакция НГС решила немного приоткрыть.



Новосибирский «Форсаж»

Судя по всему, еще недавно на злополучном BMW (2021 года выпуска) висели номера с регионом Еврейского автономного округа. По данным источника НГС, знакомого с ситуацией, к апрелю 2024 года на BMW с помощью камер было выписано 78 штрафов на сумму 112 тысяч рублей. Большинство из них — за превышение скорости на Красном проспекте. Очевидно, что сегодня штрафов могло быть и больше, но в апреле 2024 года автомобиль сняли с регистрации.

Так автомобиль выглядел до аварии Источник: Nomerogram.ru











Темно-серый матовый BMW X5 M-Competition (средняя рыночная стоимость — около 10 миллионов рублей) на «еврейских» номерах засветился в сообществе новосибирских владельцев дорогих автомобилей, которые периодически собираются вместе. В том числе, чтобы погонять.

В мессенджере Telegram есть несколько каналов, где выкладывают видео с заездов. Судя по записям, подобие драг-рейсинга устраивают на проезжей части вблизи парка «Арена». Те, кто посмелее, делятся видео с гонками по городским улицам. Например, в одном из роликов темно-серый матовый BMW разгоняется до 130 км/ч на площади Ленина.

Такие видео в сообществах — не редкость. В основном подобные маневры себе позволяют водители авто без госномеров.



130 км/ч по площади Ленина напоказ Источник: «Право на Лево» / T.me

Кто сидел за рулем BMW в момент аварии — действительно загадка. Официальные органы хранят молчание. Компетентный источник НГС сообщил, что задержанный — некий 27-летний Али А., что идет вразрез с сообщениями полиции и прокуратуры, поскольку в пресс-релизах был указан мужчина сначала 2004, затем 2000 года рождения. Так или иначе, по данным сервиса GetContact, Али А. у некоторых абонентов сотовой связи в телефонах записан как «Али БМВ» и «Террорист Ордынский».



Богатые тоже экономят

Владельцы дорогих автомобилей нередко специально снимают свои машины с регистрации, отметил в беседе с корреспондентом НГС адвокат Андрей Росс. По его словам, причина — в стремлении сэкономить.



— Во-первых, это налог на мощные автомобили — на некоторые модели он может достигать 100 тысяч рублей в год. Во-вторых, это налог на роскошь, то есть на автомобили стоимостью от 10 миллионов рублей. В-третьих, это штрафы. На машины без номеров штрафы не приходят, — пояснил юрист.



При этом, добавил Андрей Росс, передвигаться на снятом с регистрации автомобиле можно вполне легально — необходимо иметь при себе договор купли-продажи, оформленный не более чем 10 суток назад. По словам адвоката, многие пользуются лазейкой в законе и используют ее в своих интересах.

Еще один любитель погонять без номеров Источник: «пятьдесят четыре» / T.me

— Как изменить эту ситуацию? Элементарно. Необходимо на законодательном уровне ликвидировать 10-дневный срок, который дается на регистрацию автомобиля, и обязать покупателей оформлять машину день в день с ее покупкой. За езду на неоформленном авто — штраф 800 рублей. Если авто зарегистрировано и передвигается без номеров — это уже наказание вплоть до лишения прав, — пояснил юрист.



При этом он подчеркнул, что важный момент в обсуждаемой теме — стремление полицейских выполнять свои обязанности и их желание навести порядок на городских улицах.



Накануне полицейские попросили новосибирцев о помощи в расследовании резонансного ДТП. Силовики ищут очевидцев аварии с BMW для «всестороннего выяснения обстоятельств».