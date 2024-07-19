НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

пасмурно, без осадков

ощущается как +21

1 м/c,

южн.

 737мм 97%
Подробнее
2 Пробки
USD 87,88
EUR 96,10

ТЕМА ДНЯ

Планы на метро возле Гусинобродского шоссе

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Хищение 62 млн из бюджета
Июльфест в Новосибирске
Метро на высоте 9 м
Лайфхаки для работодателей
Пожар на рынке
Как понизить холестерин едой
Федералы скупают Новосибирск
НГС в Telegram
Происшествия ДТП у метро «Гагаринская» эксклюзив Гонка на 10 миллионов: кто носится по городу на дорогих авто без номеров — они объединяются в группы и меряются «достижениями»

Гонка на 10 миллионов: кто носится по городу на дорогих авто без номеров — они объединяются в группы и меряются «достижениями»

Водитель сгоревшего BMW — не единственный, кто устраивает опасные заезды. Как с этим бороться?

1 958
28 комментариев
В Новосибирске существуют целые сообщества владельцев дорогих и модных авто

История со сгоревшим на Красном проспекте BMW получила логичное продолжение. Спустя четыре дня после аварии полицейские нашли-таки виновника ДТП, выписали ему несколько штрафов и отпустили на все четыре стороны. Личность автомобилиста силовики держат в секрете. Проблема в том, что он далеко не единственный, кто позволяет себе нагло нарушать ПДД. Оказывается, в Новосибирске есть целое сообщество молодых гонщиков на дорогих авто, которые устраивают захватывающие и опасные до жути заезды. Корреспондент НГС Павел Тиунов восстановил хронологию уничтожения BMW стоимостью 10 миллионов рублей, изучил сообщество безбашенных автомобилистов и выяснил, что может их остановить, кроме столба.

200 км/ч по Красному проспекту

13 июля темно-серый матовый BMW X5 M-Competition отправился в свой последний заезд. Очевидцы говорят, что машина колесила по центру на высоких скоростях, а с улицы Коммунистической уходила в точку в сопровождении аналогичной модели с номерами ННН154. Искомый BMW, который через некоторое время превратится в груду искореженного металла, был без номеров. Обе машины наглухо тонированы.

Вечером на Красном проспекте в районе станции метро «Гагаринская» водитель будто решил испытать всю мощь автомобиля. Машину повело в сторону тротуара, она протаранила несколько припаркованных автомобилей, перевернулась на крышу и загорелась.

Момент аварии похож на кадр из голливудского боевика

— Я из парковочного кармана выезжал — вижу в зеркало, человек ехал, наверное, километров 200 в час. Он перевернулся и крышей всех смял. Мою машину чуть-чуть задело, а там жесть, — рассказывал один из участников инцидента по имени Максим.

Несмотря на киношное зрелище, по счастливой случайности в результате ДТП никто не погиб. В полиции сообщили о двух пострадавших, один из которых — пассажир BMW. К людям, сидевшим в салоне кроссовера, бросились очевидцы ЧП. Одни тушили воспламенившийся авто, другие вызывали скорую, третьи пытались оказать первую помощь пострадавшим. В итоге все вместе потом перевернули уже потушенный BMW на колёса.

В день ДТП полицейские не смогли ответить на вопрос, кто сидел за рулем кроссовера. Водитель с места происшествия скрылся. Начались поиски виновника аварии, которые затянулись на четыре дня.

«Машину продал, покупателя не помню»

Еще вечером 13 июля, в день аварии, читатель НГС сообщил, что сгоревший BMW X5 принадлежит 23-летнему Захару Г., но за рулем, скорее всего, был кто-то из его друзей. Сам молодой человек в диалоге с корреспондентом редакции признал, что имеет отношение к авто, но продал автомобиль неделю назад. При этом Захар отметил, что не помнит имени покупателя, и подчеркнул, что не хотел бы огласки ситуации.

Машина после ДТП

17 июля сразу два ведомства рапортовали о поимке нарушителя. В полиции сообщили, что это местный житель — мужчина 2004 года рождения, которого регулярно штрафуют за превышение скорости. В прокуратуре подчеркнули, что в отношении водителя составили протоколы за управление авто без регистрационных знаков, за отсутствие страховки и сплошную тонировку стекол.

— В отношении водителя автомобиля BMW проводится административное расследование по факту нарушения ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью человека, а также по факту оставления места ДТП, — резюмировали в прокуратуре.

Оба ведомства сохранили личность виновника ДТП в тайне, завесу которой редакция НГС решила немного приоткрыть.

Новосибирский «Форсаж»

Судя по всему, еще недавно на злополучном BMW (2021 года выпуска) висели номера с регионом Еврейского автономного округа. По данным источника НГС, знакомого с ситуацией, к апрелю 2024 года на BMW с помощью камер было выписано 78 штрафов на сумму 112 тысяч рублей. Большинство из них — за превышение скорости на Красном проспекте. Очевидно, что сегодня штрафов могло быть и больше, но в апреле 2024 года автомобиль сняли с регистрации.

Так автомобиль выглядел до аварии

Темно-серый матовый BMW X5 M-Competition (средняя рыночная стоимость — около 10 миллионов рублей) на «еврейских» номерах засветился в сообществе новосибирских владельцев дорогих автомобилей, которые периодически собираются вместе. В том числе, чтобы погонять.

В мессенджере Telegram есть несколько каналов, где выкладывают видео с заездов. Судя по записям, подобие драг-рейсинга устраивают на проезжей части вблизи парка «Арена». Те, кто посмелее, делятся видео с гонками по городским улицам. Например, в одном из роликов темно-серый матовый BMW разгоняется до 130 км/ч на площади Ленина.

Такие видео в сообществах — не редкость. В основном подобные маневры себе позволяют водители авто без госномеров.

130 км/ч по площади Ленина напоказ

Кто сидел за рулем BMW в момент аварии — действительно загадка. Официальные органы хранят молчание. Компетентный источник НГС сообщил, что задержанный — некий 27-летний Али А., что идет вразрез с сообщениями полиции и прокуратуры, поскольку в пресс-релизах был указан мужчина сначала 2004, затем 2000 года рождения. Так или иначе, по данным сервиса GetContact, Али А. у некоторых абонентов сотовой связи в телефонах записан как «Али БМВ» и «Террорист Ордынский».

Богатые тоже экономят

Владельцы дорогих автомобилей нередко специально снимают свои машины с регистрации, отметил в беседе с корреспондентом НГС адвокат Андрей Росс. По его словам, причина — в стремлении сэкономить.

— Во-первых, это налог на мощные автомобили — на некоторые модели он может достигать 100 тысяч рублей в год. Во-вторых, это налог на роскошь, то есть на автомобили стоимостью от 10 миллионов рублей. В-третьих, это штрафы. На машины без номеров штрафы не приходят, — пояснил юрист.

При этом, добавил Андрей Росс, передвигаться на снятом с регистрации автомобиле можно вполне легально — необходимо иметь при себе договор купли-продажи, оформленный не более чем 10 суток назад. По словам адвоката, многие пользуются лазейкой в законе и используют ее в своих интересах.

Еще один любитель погонять без номеров

— Как изменить эту ситуацию? Элементарно. Необходимо на законодательном уровне ликвидировать 10-дневный срок, который дается на регистрацию автомобиля, и обязать покупателей оформлять машину день в день с ее покупкой. За езду на неоформленном авто — штраф 800 рублей. Если авто зарегистрировано и передвигается без номеров — это уже наказание вплоть до лишения прав, — пояснил юрист.

При этом он подчеркнул, что важный момент в обсуждаемой теме — стремление полицейских выполнять свои обязанности и их желание навести порядок на городских улицах.

Накануне полицейские попросили новосибирцев о помощи в расследовании резонансного ДТП. Силовики ищут очевидцев аварии с BMW для «всестороннего выяснения обстоятельств».

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Авария ДТП БМВ BMW X5 Новосибирск Красный проспект Превышение скорости
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
28
Кызым
19 июля 2024, 07:16
третий город в стране..какие о дехкане на ишаках, по центру гоняют, а городовой в одном месте пальцем ковыряется..
Smykson
19 июля 2024, 07:36
"..Как с этим бороться?..." - а как справляются в "странах прогнившей демократии"? Размер штрафов варьируется от размера минимальной оплаты труда до процентов от стоимости автомобиля. А там, где полицейские обучены, вымуштрованы и вооружены - можно и пулю схлопотать. И не только в мотор. Особенно, если с первого раза не остановился по приказу.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем
Знакомства

Ася,33

VLADIMIR,35

Наталья,47

Ирина ,25

Serg,47

Галина,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление