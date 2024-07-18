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Происшествия Летал по встречке: На Троллейной водитель Mercedes прокатил на капоте мужчину — видео

Летал по встречке: На Троллейной водитель Mercedes прокатил на капоте мужчину — видео

Водитель задержан сотрудниками ГАИ

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На водителя составляют административный протокол

В Ленинском районе Новосибирска водитель прокатил мужчину на капоте автомобиля Mercedes. Информация о происшествии появилась в сообществе «Инцидент. Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

Все произошло днем в четверг, 18 июня. Жители дома по адресу Киевская, 23, сняли на видео, как водитель сначала врезался в шлагбаум. Позже его заметили другие водители, когда он двигался по встречной полосе на одной из улиц Ленинского района.

— А только что засняли, как этот водитель катает мужчину на капоте. ДПС вызвали, — рассказала очевидица в паблике.

Также отмечается, что водитель передвигается на иномарке с номерами Республики Алтай.

В Госавтоинспекции Новосибирска рассказали, что водитель автомобиля задержан, сотрудники ГАИ составляют материалы для привлечения его к административной ответственности.

В начале июня на Октябрьском мосту перевернулся автомобиль Honda Fit, его капот отлетел на 60 метров. Происшествие попало на видео.

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Комментарии
1
274502334
18 июля 2024, 22:25
Ап чем видео? Не понял... Водила мерса - явно бухой. Видно по походке.
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