Летал по встречке: На Троллейной водитель Mercedes прокатил на капоте мужчину — видео

В Ленинском районе Новосибирска водитель прокатил мужчину на капоте автомобиля Mercedes. Информация о происшествии появилась в сообществе «Инцидент. Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».
Все произошло днем в четверг, 18 июня. Жители дома по адресу Киевская, 23, сняли на видео, как водитель сначала врезался в шлагбаум. Позже его заметили другие водители, когда он двигался по встречной полосе на одной из улиц Ленинского района.
— А только что засняли, как этот водитель катает мужчину на капоте. ДПС вызвали, — рассказала очевидица в паблике.
Также отмечается, что водитель передвигается на иномарке с номерами Республики Алтай.
В Госавтоинспекции Новосибирска рассказали, что водитель автомобиля задержан, сотрудники ГАИ составляют материалы для привлечения его к административной ответственности.
В начале июня на Октябрьском мосту перевернулся автомобиль Honda Fit, его капот отлетел на 60 метров. Происшествие попало на видео.