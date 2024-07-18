Летал по встречке: На Троллейной водитель Mercedes прокатил на капоте мужчину — видео

На водителя составляют административный протокол Источник: «Инцидент. Новосибирск», vk.com











В Ленинском районе Новосибирска водитель прокатил мужчину на капоте автомобиля Mercedes. Информация о происшествии появилась в сообществе «Инцидент. Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».



Все произошло днем в четверг, 18 июня. Жители дома по адресу Киевская, 23, сняли на видео, как водитель сначала врезался в шлагбаум. Позже его заметили другие водители, когда он двигался по встречной полосе на одной из улиц Ленинского района.



— А только что засняли, как этот водитель катает мужчину на капоте. ДПС вызвали, — рассказала очевидица в паблике.

Источник: «Инцидент. Новосибирск», vk.com

Также отмечается, что водитель передвигается на иномарке с номерами Республики Алтай.



В Госавтоинспекции Новосибирска рассказали, что водитель автомобиля задержан, сотрудники ГАИ составляют материалы для привлечения его к административной ответственности.

