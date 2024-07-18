Новосибирские следователи ищут двух мужчин — их подозревают в нападении на подростка из-за прически

Оба подозреваемых примерно одного возраста и роста Источник: пресс-служба Следственного комитета по НСО











В Новосибирске разыскивают двух мужчин, которые избили подростка на глазах у его матери из-за прически. Следователи опубликовали фотороботы подозреваемых.



По данным следствия, двое мужчин 6 июля избили 15-летнего подростка у водоема, они наносили удары руками и ногами в область головы и туловища.

Приметы первого разыскиваемого: славянская внешность, возраст примерно 30–40 лет, рост 175–180 см, у него есть татуировка на предплечье в виде скандинавского узора, волосы светло-русые. Приметы второго: славянская внешность, возраст 30–40 лет, рост 175–180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые. Мужчина был одет в футболку, шорты и кепку черного цвета.

Если вам что-либо известно о разыскиваемых мужчинах сообщите об этом по телефонам ОП №9 «Первомайский»: 8 (383) 232–18–05, 8(383)-203–57–39 или 102.



Как ранее рассказала НГС мама пострадавшего, они вместе с сыном отправились искупаться, на берегу находилась компания из двух мужчин, женщины и ребенка. Взрослые распивали спиртные напитки. Один из компании разговаривал агрессивно. Затем нападавший начал нецензурно выражаться в адрес подростка из-за его прически.

— Ребенок искупался, вышел из воды, те начали говорить, что и я такая же «неправильная», с распущенными волосами. Сын за меня заступился, попросил их так не выражаться. В этот момент двое молодых людей налетели озверевшие на моего ребенка, и начали жестоко избивать его на моих глазах, — объясняла корреспонденту НГС Яна.



Женщина оттаскивала нападавших от сына, за это ее сбросили в воду. Скандал продолжался несколько минут, затем Яна с сыном ушли с берега и поехали в травмпункт. Медики обследовали молодого человека — оказалось, что у него сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей груди, плеч, носа.

После случившегося глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.