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Происшествия Новосибирец с ножом зашел в ресторан пугать посетителей — заведение отказалось платить деньги за охрану

Новосибирец с ножом зашел в ресторан пугать посетителей — заведение отказалось платить деньги за охрану

Администратор обратилась за помощью в соседний паб

968
13 комментариев
Ресторан не заключил договор ни с одним охранным агентством, а когда произошел инцидент сотрудники побежали к соседям

Житель Новосибирска схватил в ресторане нож и запугивал им посетителей. В заведении охраны не оказалось, администратор ушла в соседний паб, чтобы вызвать ГБР. О случившемся рассказали в пресс-службе агентства «Гвардия».

Инцидент произошел во вторник, 16 июля, примерно в 22:00 в ресторан зашел выпивший мужчина. Он прошел вглубь зала, схватил нож со стола и начал размахивать им, угрожая посетителям. Оказалось, что в заведении нет договора ни с одним охранным агентством, тогда администратор пошла в соседний паб, чтобы оттуда вызвали группу быстрого реагирования, рассказали в пресс-службе «Гвардии».

Сигнал тревоги из паба поступил примерно в 22:15, через три минуты сотрудники ГБР уже были на месте. Узнав, что помощь нужна соседям, гвардейцы задумались, потому что придется писать объяснительные, но решили, что есть общественная опасность и начали действовать.

— Бойцы ГБР задержали нарушителя и вывели его на улицу. Далее им следовало передать задержанного полиции, но работники ресторана, обрадованные тем, что всё так быстро и благополучно закончилось, писать заявление на него отказались. Хулигана пришлось отпустить, — сообщили в пресс-службе.

На следующий день менеджер «Гвардии» позвонил в ресторан, в котором произошел инцидент и предложил установить тревожную кнопку по минимальной цене, но те отказались с коротким пояснением: «Предложение не актуально».

Недавно в бар-магазин из-за странного клиента вызвали ГБР, мужчина, которому на вид около 45 лет, встал на четвереньки и передвигался так по заведению.

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Ресторан Заведение ГБР Сотрудники Охрана Нож
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Комментарии
13
280155203
18 июля 2024, 11:37
вместо ножа надо было инссталяцию сделать ... выложить коричневую кучку
Alx_nsk
18 июля 2024, 11:35
А хулиганство в общественном месте, размахивание ножом - не основание для предъявления публичного обвинения? Как интересно! Интересно - гражданин реально пришел "крышу ставить" как в пресловутые 90-е, или просто перебрал?
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