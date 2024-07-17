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Происшествия Взрывы были слышны даже на Чистой Слободе: трансформаторная подстанция вышла из строя в ЖК «Радуга»

Взрывы были слышны даже на Чистой Слободе: трансформаторная подстанция вышла из строя в ЖК «Радуга»

На место происшествия вызвали пожарных

902
8 комментариев
Инцидент произошел на Волховской, 33

Новосибирцы сообщили о взрывах на трансформаторной подстанции на Волховской, 33. Как отметили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», после нескольких хлопков в квартирах пропало электричество.

В комментариях под постом новосибирцы отмечают, что взрывы были слышны даже на Чистой Слободе и в Юго-Западном жилмассиве. Судя по кадрам, на месте работают пожарные.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, на электроподстанции произошло короткое замыкание.

— Сотрудники МЧС России прибыли на место вызова по сообщению от очевидцев. Возгорания не обнаружено. Вместе с тем пожарные дождались специалистов электросетей, — пояснили в ведомстве.

Ранее в Заельцовском районе Новосибирска произошло отключение света. Как сообщили в телеграм-канале АО «РЭС», без электроснабжения остались зоопарк, несколько частных и многоквартирных домов.

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Комментарии
7
Гость
17 июля 2024, 23:47
Самый главный вопрос - зиму Новосибирск переживет? Отопление и электричество у жителей будет?
Гость
17 июля 2024, 23:36
Россия слишком быстро развивается. Везде все не выдерживает от сильного роста .
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