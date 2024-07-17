Взрывы были слышны даже на Чистой Слободе: трансформаторная подстанция вышла из строя в ЖК «Радуга»

Новосибирцы сообщили о взрывах на трансформаторной подстанции на Волховской, 33. Как отметили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», после нескольких хлопков в квартирах пропало электричество.
В комментариях под постом новосибирцы отмечают, что взрывы были слышны даже на Чистой Слободе и в Юго-Западном жилмассиве. Судя по кадрам, на месте работают пожарные.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, на электроподстанции произошло короткое замыкание.
— Сотрудники МЧС России прибыли на место вызова по сообщению от очевидцев. Возгорания не обнаружено. Вместе с тем пожарные дождались специалистов электросетей, — пояснили в ведомстве.
Ранее в Заельцовском районе Новосибирска произошло отключение света. Как сообщили в телеграм-канале АО «РЭС», без электроснабжения остались зоопарк, несколько частных и многоквартирных домов.