Взрывы были слышны даже на Чистой Слободе: трансформаторная подстанция вышла из строя в ЖК «Радуга»

Инцидент произошел на Волховской, 33 Источник: «АСТ-54 Black»











Новосибирцы сообщили о взрывах на трансформаторной подстанции на Волховской, 33. Как отметили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», после нескольких хлопков в квартирах пропало электричество.



В комментариях под постом новосибирцы отмечают, что взрывы были слышны даже на Чистой Слободе и в Юго-Западном жилмассиве. Судя по кадрам, на месте работают пожарные.

Источник: «АСТ-54 Black»

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, на электроподстанции произошло короткое замыкание.



— Сотрудники МЧС России прибыли на место вызова по сообщению от очевидцев. Возгорания не обнаружено. Вместе с тем пожарные дождались специалистов электросетей, — пояснили в ведомстве.

