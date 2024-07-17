Нога застряла в стремени: на Алтае лошадь сбросила 9-летнего мальчика — ребенок погиб на месте

Лошадь принадлежала дяде погибшего ребенка Источник: пресс-служба Следкома Алтайского края











В Алтайском крае после падения с лошади погиб 9-летний мальчик. О трагедии рассказали в пресс-службе регионального Следкома.



По данным следствия, 16 июля животновод на одном из предприятий края посадил на лошадь своего 9-летнего племянника. В какой-то момент конь сбросил ребенка, а его нога застряла в стремени. Школьник скончался на месте.



Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



Следователи уже осмотрели место трагедии и устанавливают все обстоятельства случившегося.



Нога ребенка застряла в стремени Источник: пресс-служба Следкома Алтайского края











— Организована проверка причин и условий произошедшего, проживание в семье, соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — добавила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

