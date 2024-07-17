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9-летний мальчик погиб, упав с лошади на Алтае

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Происшествия Нога застряла в стремени: на Алтае лошадь сбросила 9-летнего мальчика — ребенок погиб на месте

Нога застряла в стремени: на Алтае лошадь сбросила 9-летнего мальчика — ребенок погиб на месте

Возбуждено уголовное дело

1 258
7 комментариев
Лошадь принадлежала дяде погибшего ребенка

В Алтайском крае после падения с лошади погиб 9-летний мальчик. О трагедии рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

По данным следствия, 16 июля животновод на одном из предприятий края посадил на лошадь своего 9-летнего племянника. В какой-то момент конь сбросил ребенка, а его нога застряла в стремени. Школьник скончался на месте.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи уже осмотрели место трагедии и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Нога ребенка застряла в стремени

— Организована проверка причин и условий произошедшего, проживание в семье, соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — добавила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Ранее годовалая девочка утонула в надувном бассейне на Алтае. Ее оставили со старшей сестрой.

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Комментарии
8
Gordon Shumway
17 июля 2024, 20:36
Хорошая лошадка. Жаль, что хозяева без мозгов. Надеюсь, она не пострадает.
_XM_
17 июля 2024, 20:43
Сразу после смартфона на лошадь, это небезопасно. Нужно еще некоторое время в спортзале провести. А взрослым на заметку: нужно учитывать физику детей.
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