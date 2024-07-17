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Происшествия Девушка замахивалась ножом, а парень пнул по ребрам: пара устроила драку в новосибирском ЖК — видео

Девушка замахивалась ножом, а парень пнул по ребрам: пара устроила драку в новосибирском ЖК — видео

Сибирячка истошно звала на помощь

1 377
20 комментариев
Сибирячка запугивала парня кухонным ножом

В новосибирском жилом комплексе «Радуга Сибири» пара устроила потасовку, во время которой девушка бросалась на парня с ножом. Видео появилось в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Скандал произошел вчера, 16 июля, около дома на улице Забалуева, 102/2 в жилом комплексе «Радуга Сибири». Судя по кадрам с камеры домофона, парень разговаривал по телефону, когда к нему подбежала девушка, замахиваясь ножом. Сибирячка несколько раз целилась в парня, а после метнула оружие.

— Я пришла сюда, потому что ты мне пнул по ребрам, — говорит девушка.

Потасовка попала на камеру домофона

Позже девушка поднимает нож и снова замахивается на соперника, он обороняется, хватает ее. Пара расходится, но спустя несколько секунд девушка возвращается, тогда новосибирец повалил ее на землю и пнул в области ребер, она начинает истошно кричать и просить вызвать скорую помощь, но встает сама и продолжает запугивать парня, что за такое он получит по заслугам.

Как написал очевидец в паблике «Инцидент Новосибирск» после потасовки девушка убежала от парня и села в приехавшее такси, парень же разбил стекло машины и скрылся. Девушка также скрылось, а водитель вызвал полицию.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, в ведомстве уточняют информацию.

Если вам что-либо известно о случившемся, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.
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Недавно, в Кировском районе Новосибирска на улице Александра Чистякова произошел конфликт со стрельбой. После случившегося полиция возбудила уголовное дело, пострадали четыре человека.

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Драка Конфликт Нож Жилой комплекс Пара Скандал
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Комментарии
24
Авдеевка ВСЁ!!!🍻
17 июля 2024, 12:02
Совсем забаловались там.
Гость
17 июля 2024, 12:01
В конце обезвредил ее мастерски, молниеносным броском и добиванием.
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