Девушка замахивалась ножом, а парень пнул по ребрам: пара устроила драку в новосибирском ЖК — видео

Сибирячка запугивала парня кухонным ножом Источник: «Инцидент Новосибирск«/ vk.com











В новосибирском жилом комплексе «Радуга Сибири» пара устроила потасовку, во время которой девушка бросалась на парня с ножом. Видео появилось в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».



Скандал произошел вчера, 16 июля, около дома на улице Забалуева, 102/2 в жилом комплексе «Радуга Сибири». Судя по кадрам с камеры домофона, парень разговаривал по телефону, когда к нему подбежала девушка, замахиваясь ножом. Сибирячка несколько раз целилась в парня, а после метнула оружие.

— Я пришла сюда, потому что ты мне пнул по ребрам, — говорит девушка.

Потасовка попала на камеру домофона Источник: «Инцидент Новосибирск«/ vk.com

Позже девушка поднимает нож и снова замахивается на соперника, он обороняется, хватает ее. Пара расходится, но спустя несколько секунд девушка возвращается, тогда новосибирец повалил ее на землю и пнул в области ребер, она начинает истошно кричать и просить вызвать скорую помощь, но встает сама и продолжает запугивать парня, что за такое он получит по заслугам.



Как написал очевидец в паблике «Инцидент Новосибирск» после потасовки девушка убежала от парня и села в приехавшее такси, парень же разбил стекло машины и скрылся. Девушка также скрылось, а водитель вызвал полицию.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, в ведомстве уточняют информацию.