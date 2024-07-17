НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

пасмурно, сильный дождь

ощущается как +21

3 м/c,

сев.

 742мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 88,28
EUR 96,26

ТЕМА ДНЯ

Град и ветер до 20 м/с: ухудшение погоды в НСО

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Мусорный апокалипсис
Топовые летники Новосибирска
Обманщик с красивыми домами
Лайфхаки для работодателей
Как сибирячка живёт в Турции
Сдала ЕГЭ на 200 баллов
Афиша на июль
НГС в Telegram
Происшествия проблема Погрузились во тьму. Что происходит на юге России, который остался без света после сбоя на Ростовской АЭС

Погрузились во тьму. Что происходит на юге России, который остался без света после сбоя на Ростовской АЭС

Рассказываем, что происходит в семи регионах

99
Написать комментарий
После аварии на Ростовской АЭС в семи регионах России возникли проблемы с электричеством

Вечером 16 июля на Ростовской атомной электростанции (АЭС) случился сбой — отключился один из энергоблоков. В компании «Росэнергоатом» заверили, что радиационный фон находится в норме. Тем не менее южные регионы России столкнулись с массовым отключением света. О том, что сейчас происходит в этих краях, — в материале MSK1.RU.

Жители Ростова-на-Дону сидят при свечах

Жители региона еще в начале июля столкнулись с веерным отключением электричества в домах. В правительстве эти меры объяснили необходимостью предотвратить аварии на сетях из-за выросшей в жару нагрузки.

После сбоя на АЭС в Ростове-на-Дону вновь отключили свет, о чем сообщают наши коллеги из 116.ru. В ночную тьму погрузился весь центр города, Западный район и микрорайон Александровка. Местные власти перевели больницы на резервные линии электропитания.

Читатели 116.RU присылают фотографии, как они переживают блэкаут в городе. Многие спасаются светом от зажженных свечей и переносных фонарей.

Жители Ростова, оставшиеся без света, зажигают свечи
Или используют фонари
1 из 3
Жители Ростова, оставшиеся без света, зажигают свечи

Перестали работать даже светофоры

В Краснодарском крае из-за повреждений на линиях перестали работать 113 трансформаторных подстанций, пишет 93.RU. В результате этого без электроэнергии остались порядка 40% жителей. Свет пропадал в торговых центрах, домах и даже на железнодорожном вокзале в Новороссийске. Также краснодарцы жаловались на проблемы с мобильной связью и интернетом.

В Краснодаре без света осталась часть домов

Не обошлось и без коллапсов на дорогах. Вечером в Краснодаре перестали работать 150 светофоров, из-за чего в некоторых районах города почти на два часа остановилось движение трамваев и троллейбусов. А некоторые водители выходили из машин на дороги, чтобы разруливать движение. По последним данным, в Краснодаре еще не работают 40 светофоров.

Такой коллапс на дорогах произошел в Краснодарском крае из-за отключения электричества

Отключение света в Крыму

Из-за аномальной жары и сбоя на Ростовской АЭС в Крыму начали отключать свет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что им снизили подачу электроэнергии на 40 МВт. Предприятие «Севастопольэнерго» опубликовал график отключения электричества и света по разным адресам. Длиться такой «блэкаут» будет по два часа в разных частях города.

Также отключение электричества затронет Ялту, Алушту, Феодосию, Судак, Керчь, а также поселки и сёла Бахчисарайского и Симферопольского районов.

Проблемы с электричеством в Кабардино-Балкарии и Дагестане

Проблемы со светом также частично затронули Нальчик и несколько населенных пунктов Кабардино-Балкарии. Глава республики Казбек Коков сообщил, что местные власти находятся на связи с коллегами из Ростова-на-Дону.

— Энергетики в настоящее время делают всё возможное для оперативного устранения причин перебоев, полного восстановления генерации и рассчитывают в скором времени возобновить ее полноценную подачу, — написал в своем Telegram-канале Казбек Коков.

Также из-за сбоя на Ростовской АЭС остались частично обесточены несколько населенных пунктов в Дагестане, сообщает Минэнерго. В их числе Дербент, Хасавюрт и Кизилюрт. Подачу электроэнергии обещают восстановить до 23:00.

ПО ТЕМЕ
Ростов-на-Дону Атомная электростанция Энергоблок Отключение света Дагестан Краснодарский край Крым
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Рекомендуем
Знакомства

Olesja,43

Ксения,46

Саня,40

Андрей,41

Настя,22

Андрей Токмаков,27

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление