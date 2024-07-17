Погрузились во тьму. Что происходит на юге России, который остался без света после сбоя на Ростовской АЭС

После аварии на Ростовской АЭС в семи регионах России возникли проблемы с электричеством Источник: читатель 161.RU











Вечером 16 июля на Ростовской атомной электростанции (АЭС) случился сбой — отключился один из энергоблоков. В компании «Росэнергоатом» заверили, что радиационный фон находится в норме. Тем не менее южные регионы России столкнулись с массовым отключением света. О том, что сейчас происходит в этих краях, — в материале MSK1.RU.

Жители Ростова-на-Дону сидят при свечах

Жители региона еще в начале июля столкнулись с веерным отключением электричества в домах. В правительстве эти меры объяснили необходимостью предотвратить аварии на сетях из-за выросшей в жару нагрузки.

После сбоя на АЭС в Ростове-на-Дону вновь отключили свет, о чем сообщают наши коллеги из 116.ru. В ночную тьму погрузился весь центр города, Западный район и микрорайон Александровка. Местные власти перевели больницы на резервные линии электропитания.

Читатели 116.RU присылают фотографии, как они переживают блэкаут в городе. Многие спасаются светом от зажженных свечей и переносных фонарей.

Жители Ростова, оставшиеся без света, зажигают свечи Или используют фонари 1 из 3 Жители Ростова, оставшиеся без света, зажигают свечи Источник: Виктория, читательница 116.RU

Перестали работать даже светофоры

В Краснодарском крае из-за повреждений на линиях перестали работать 113 трансформаторных подстанций, пишет 93.RU. В результате этого без электроэнергии остались порядка 40% жителей. Свет пропадал в торговых центрах, домах и даже на железнодорожном вокзале в Новороссийске. Также краснодарцы жаловались на проблемы с мобильной связью и интернетом.

В Краснодаре без света осталась часть домов Источник: Светлана Гришакова, читательница 93.RU











Не обошлось и без коллапсов на дорогах. Вечером в Краснодаре перестали работать 150 светофоров, из-за чего в некоторых районах города почти на два часа остановилось движение трамваев и троллейбусов. А некоторые водители выходили из машин на дороги, чтобы разруливать движение. По последним данным, в Краснодаре еще не работают 40 светофоров.

Такой коллапс на дорогах произошел в Краснодарском крае из-за отключения электричества Источник: Mash / T.me

Отключение света в Крыму

Из-за аномальной жары и сбоя на Ростовской АЭС в Крыму начали отключать свет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что им снизили подачу электроэнергии на 40 МВт. Предприятие «Севастопольэнерго» опубликовал график отключения электричества и света по разным адресам. Длиться такой «блэкаут» будет по два часа в разных частях города.

Также отключение электричества затронет Ялту, Алушту, Феодосию, Судак, Керчь, а также поселки и сёла Бахчисарайского и Симферопольского районов.



Проблемы с электричеством в Кабардино-Балкарии и Дагестане

Проблемы со светом также частично затронули Нальчик и несколько населенных пунктов Кабардино-Балкарии. Глава республики Казбек Коков сообщил, что местные власти находятся на связи с коллегами из Ростова-на-Дону.

— Энергетики в настоящее время делают всё возможное для оперативного устранения причин перебоев, полного восстановления генерации и рассчитывают в скором времени возобновить ее полноценную подачу, — написал в своем Telegram-канале Казбек Коков.