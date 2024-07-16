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Происшествия Отдых в Крыму стал кошмарным: берег охватили пожары, а море превратилось в суп из медуз — кадры

Отдых в Крыму стал кошмарным: берег охватили пожары, а море превратилось в суп из медуз — кадры

По всему побережью происходят природные катаклизмы

2 043
16 комментариев
В Крыму случилось нашествие медуз

Пока на южном побережье Крыма бушуют мощнейшие лесные пожары, в западной части Черного моря, воду заполонили медузы. В интернете появляются видеоролики, на которых видно, что прибрежная зона в районе мыса Тарханкут выглядит как суп из медуз.

На мысе Тарханкут в Черном море можно увидеть множество медуз

Тем временем пожары на юге страны не утихают. Ситуацию усугубляет жара, из-за которой даже жители Феодосии остались без электроэнергии.

Пожары в Ялте угрожают отдыхающим на пляже, который находится рядом с отелем «Ялта-Интурист». Там отдыхают сотни россиян. В данный момент возгорание локализовано.

Пожар в Ялте

А в Коктебеле МЧС продолжают тушить возгорание, которое охватило около 30 га. С утра вертолёт Ми-8 сбросил уже 60 тонн воды.

— Наиболее крупные пожары сегодня были зарегистрированы в Симферопольском, Сакском и Белогорском районах, — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.

Спасатели тушат пожар в Крыму

Однако это не самое страшное, с чем столкнулись отдыхающие на черноморском побережье Крыма. Ранее, во время ракетной атаки на пляже в Севастополе, погибла дочь заместителя мэра Магадана. Кроме того, погибли два человека, 27 детей были ранены, а более 100 людей получили травмы. 24 июня в Крыму и Севастополе объявили траур в память о погибших и пострадавших.

ПО ТЕМЕ
Крым Горит лес Медузы Коктебель Ялта Отдых в Крыму
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Комментарии
16
233143581
16 июля 2024, 19:08
Рядом всё горит и тут же люди загорают, нюхают дым и наблюдают, как лес горит. Не понимаю...
Татьяна 53
16 июля 2024, 19:35
«И дым отечества нам сладок и приятен!» (Грибоедов)
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