Отдых в Крыму стал кошмарным: берег охватили пожары, а море превратилось в суп из медуз — кадры

В Крыму случилось нашествие медуз Источник: ЧП Крым / t/me











Пока на южном побережье Крыма бушуют мощнейшие лесные пожары, в западной части Черного моря, воду заполонили медузы. В интернете появляются видеоролики, на которых видно, что прибрежная зона в районе мыса Тарханкут выглядит как суп из медуз.

На мысе Тарханкут в Черном море можно увидеть множество медуз Источник: Telegram-канал Hypeology / Хайполоджи

Тем временем пожары на юге страны не утихают. Ситуацию усугубляет жара, из-за которой даже жители Феодосии остались без электроэнергии.



Пожары в Ялте угрожают отдыхающим на пляже, который находится рядом с отелем «Ялта-Интурист». Там отдыхают сотни россиян. В данный момент возгорание локализовано.

Пожар в Ялте Источник: Telegram-канал ЧП / Крым

А в Коктебеле МЧС продолжают тушить возгорание, которое охватило около 30 га. С утра вертолёт Ми-8 сбросил уже 60 тонн воды.

— Наиболее крупные пожары сегодня были зарегистрированы в Симферопольском, Сакском и Белогорском районах, — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.

Спасатели тушат пожар в Крыму Источник: Telegram-канал МЧС России