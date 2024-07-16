Отдых в Крыму стал кошмарным: берег охватили пожары, а море превратилось в суп из медуз — кадры

Пока на южном побережье Крыма бушуют мощнейшие лесные пожары, в западной части Черного моря, воду заполонили медузы. В интернете появляются видеоролики, на которых видно, что прибрежная зона в районе мыса Тарханкут выглядит как суп из медуз.
Тем временем пожары на юге страны не утихают. Ситуацию усугубляет жара, из-за которой даже жители Феодосии остались без электроэнергии.
Пожары в Ялте угрожают отдыхающим на пляже, который находится рядом с отелем «Ялта-Интурист». Там отдыхают сотни россиян. В данный момент возгорание локализовано.
А в Коктебеле МЧС продолжают тушить возгорание, которое охватило около 30 га. С утра вертолёт Ми-8 сбросил уже 60 тонн воды.
— Наиболее крупные пожары сегодня были зарегистрированы в Симферопольском, Сакском и Белогорском районах, — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.
Однако это не самое страшное, с чем столкнулись отдыхающие на черноморском побережье Крыма. Ранее, во время ракетной атаки на пляже в Севастополе, погибла дочь заместителя мэра Магадана. Кроме того, погибли два человека, 27 детей были ранены, а более 100 людей получили травмы. 24 июня в Крыму и Севастополе объявили траур в память о погибших и пострадавших.