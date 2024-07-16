«Хотела, чтобы замолчал»: в Сибири мать напоила 11-летнего сына чистящим средством

Пьяная мать напоила сына чистящим средством Источник: Полина Авдошина / Сеть городских порталов











В поселке Камарчага Манского района пьяная мать напоила сына чистящим средством. Женщина налила в кружку 11-летнему мальчику жидкость, заставила выпить и легла спать, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По предварительной информации, 34-летняя женщина вернулась домой утром 13 июля после ночных посиделок с подругой. Сын высказал матери недовольство по поводу нетрезвого вида. В ответ та схватилась за печную кочергу и ударила ей ребенка по голове, а после напоила мальчика чистящим средством. Состояние мальчика стало резко ухудшаться.

В этот момент пришел супруг женщины и, заметив, что сыну плохо, вызвал скорую. Школьника увезли в реанимацию с химическим ожогом полости рта, верхних дыхательных путей и сильными болями. Как сообщают в Следственном комитете, сначала ребенка увезли в районную больницу, а после в Красноярск. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Мать в содеянном раскаялась. Ее задержали, допросили и возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. На допросе она сказала, что «хотела, чтобы [сын] замолчал», цитируют ее в прокуратуре.

В скором времени женщине изберут меру пресечения. Семья считалась благополучной, на учете не состояла.

Сегодня стало известно, что в Новосибирске отчим пытался успокоить 10-месячного мальчика и проломил ему череп об пол.