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На перекрестке с Ватутина произошло ДТП

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Происшествия Начала образовываться пробка: на перекрестке с Ватутина произошло ДТП — столкнулись бензовоз и Toyota. Видео

Начала образовываться пробка: на перекрестке с Ватутина произошло ДТП — столкнулись бензовоз и Toyota. Видео

По словам очевидца, их объезжают по бокам другие машины

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4 комментария
Авария произошла на пересечении улиц Ватутина и Немировича-Данченко

Вечером 15 июля на левом берегу Новосибирска произошло ДТП. Как сообщил читатель НГС Павел, на дороге столкнулись две машины — бензовоз и Toyota.

По словам очевидца, авария произошла на пересечении улиц Ватутина и Немировича-Данченко. Новосибирец снял место ДТП на видео.

Очевидец снял место ДТП на видео

— Столкнулись недавно, потому что пробка начала образовываться, но пока машин не сильно много, — сообщил Павел. — Рядом пока нет ни полиции, ни пожарных. Стоят в средней полосе. Машины, соответственно, объезжают по бокам.

Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС. О происшествии заявил один из пользователей сервиса.

— Левый ряд. Средний ряд, — пишет пользователь. — Авария.

Вместе с тем на сайте 2ГИС отсутствует информация о затрудненном движении машин на участке. НГС обратился в Госавтоинспекцию Новосибирска и пресс-службу ГУ МВД России по региону с просьбой сообщить, есть ли пострадавшие в аварии.

15 июля в Железнодорожном районе Новосибирска также произошло ДТП. На месте заметили пожарных.

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ДТП Авария Новосибирск Ватутина
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Комментарии
4
Гость
16 июля 2024, 00:15
Столкнулись ? ну да Бог с ними ..гайцы нехай разруливают ...зеваю я что то скучно. пойду сериальчик гляну...
Гость
16 июля 2024, 00:15
я поражен ...
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