Начала образовываться пробка: на перекрестке с Ватутина произошло ДТП — столкнулись бензовоз и Toyota. Видео

Авария произошла на пересечении улиц Ватутина и Немировича-Данченко Источник: читатель НГС Павел











Вечером 15 июля на левом берегу Новосибирска произошло ДТП. Как сообщил читатель НГС Павел, на дороге столкнулись две машины — бензовоз и Toyota.



По словам очевидца, авария произошла на пересечении улиц Ватутина и Немировича-Данченко. Новосибирец снял место ДТП на видео.

Очевидец снял место ДТП на видео Источник: читатель НГС Павел

— Столкнулись недавно, потому что пробка начала образовываться, но пока машин не сильно много, — сообщил Павел. — Рядом пока нет ни полиции, ни пожарных. Стоят в средней полосе. Машины, соответственно, объезжают по бокам.



Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС. О происшествии заявил один из пользователей сервиса.



— Левый ряд. Средний ряд, — пишет пользователь. — Авария.



Вместе с тем на сайте 2ГИС отсутствует информация о затрудненном движении машин на участке. НГС обратился в Госавтоинспекцию Новосибирска и пресс-службу ГУ МВД России по региону с просьбой сообщить, есть ли пострадавшие в аварии.

