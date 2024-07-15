Две машины столкнулись у Вокзальной магистрали — фото с места ДТП

Вечером 15 июля в Железнодорожном районе Новосибирска столкнулись два автомобиля. Место аварии сфотографировал корреспондент НГС Павел Тиунов.
ДТП произошло на пересечении улицы Ленина и Вокзальной магистрали. Судя по кадрам, на месте находятся пожарные.
В отделе пропаганды БДД Госавтоинспекции Новосибирска НГС сообщили, что в результате аварии нет пострадавших.
Данные о происшествии также появились на сайте 2ГИС. По информации сервиса, на участке дороги незначительно затруднено движение.
15 июля в Новосибирске водитель мотоцикла врезался в трамвай. ДТП оформлено с материальным ущербом.