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Две машины столкнулись у Вокзальной магистрали

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Происшествия Две машины столкнулись у Вокзальной магистрали — фото с места ДТП

Две машины столкнулись у Вокзальной магистрали — фото с места ДТП

По данным Госавтоинспекции, никто не пострадал

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14 комментариев
Авария произошла на пересечении улицы Ленина и Вокзальной магистрали

Вечером 15 июля в Железнодорожном районе Новосибирска столкнулись два автомобиля. Место аварии сфотографировал корреспондент НГС Павел Тиунов.

ДТП произошло на пересечении улицы Ленина и Вокзальной магистрали. Судя по кадрам, на месте находятся пожарные.

По данным Госавтоинспеции, никто не пострадал

В отделе пропаганды БДД Госавтоинспекции Новосибирска НГС сообщили, что в результате аварии нет пострадавших.

Данные о происшествии также появились на сайте 2ГИС. По информации сервиса, на участке дороги незначительно затруднено движение.

Пользователи сервиса также сообщают о ДТП

15 июля в Новосибирске водитель мотоцикла врезался в трамвай. ДТП оформлено с материальным ущербом.

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ДТП Вокзальная магистраль Ленина Новосибирск
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Комментарии
15
Красивая.
15 июля 2024, 21:33
Патамуштааааа... Пасаны спешили в "военкомат"!!!
Картавый
15 июля 2024, 22:00
Матч Чехия-Китай 1:1
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