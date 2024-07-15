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Происшествия репортаж «Вокруг огонь, пепел и погибшая природа». Как тушили крупный лесной пожар под Новороссийском

«Вокруг огонь, пепел и погибшая природа». Как тушили крупный лесной пожар под Новороссийском

Рассказываем истории людей, которые оказались в эпицентре возгорания по своей воле

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4 комментария
Площадь пожара превысила 60 гектаров

Небольшой хутор Дюрсо под Новороссийском 14 июля стал печально известен на всю страну. Десятки гектаров вокруг населенного пункта сгорели и местами продолжают гореть. Иными словами, заповедные леса полностью уничтожены огнем. В пожаре пострадали два человека. Какой ущерб нанесен природе — еще предстоит подсчитать.

Причины пожара пока неизвестны. Журналист 93.RU Никита Зырянов собрал истории волонтеров и журналистов, переживших страшную ночь.

Что известно о пожаре под Новороссийском

Рассказываем, почему обычным людям пришлось работать в очень сложных условиях, рискуя своей жизнью.

«С одной стороны огонь, с другой — тоже»

Первые сообщения о пожаре в лесу недалеко от хутора Дюрсо начали появляться в первую половину дня воскресенья, 14 июля. Постояльцы базы отдыха «Романтик» — это одна из шести баз отдыха, сгоревших в пожаре, — заметили дым над лесом.

Всю оставшуюся часть дня огонь лишь разрастался. Власти и спасатели каждый час рапортовали об увеличении площади пожара.

К базам отдыха на побережье Черного моря вблизи хутора Дюрсо ведет неширокая грунтовка. С одной стороны поросший лесом склон, с другой — туристические объекты. К вечеру 14 июля по обеим сторонам дороги был лишь огонь. Человек, оказавшийся на этой дороге, почувствовал бы сильный жар, удушливый сухой и горячий воздух в легких и желание поскорее покинуть это место.

Порой к очагу было невозможно подобраться из-за рельефа

— Ты едешь по этой дороге и видишь, как пламя начинает перекидываться с дерева на дерево. С одной стороны огонь, с другой — тоже. И ты видишь, как он подбирается. И у тебя два пути: либо вперед — вглубь пожара, либо назад. И на фоне всего этого сильный ветер лишь раздувает огонь. Ты понимаешь, что люди в этой ситуации практически беспомощны. И это страшно, — говорит Александр.

Люди буквально бежали от огня

Александр — житель Новороссийска. В городе у него есть свой бизнес. В свободное время мужчина катается на квадроцикле вместе с группой таких же единомышленников. В тот вечер он и еще пять человек из группы «Квадробратья», так они сами себя называют, собрали всё необходимое в рюкзаки и поехали на квадроциклах на помощь спасателям и другим волонтерам, которые боролись с огнем вблизи хутора Дюрсо.

Вечером 14 июля, когда огонь уже занимал десятки гектаров леса, мэр Новороссийска объявил сбор добровольцев на квадроциклах и мотоциклах большой проходимости.

— Мы погрузились на квадрики, взяли канистры, воду, ну такое, что может понадобиться, всякие мелочи. И поехали помогать. На въезде в хутор еще до нас организовали волонтерский штаб. Туда люди из города привезли много еды, воды. А мы уже развозили всё это по точкам тушения, раздавали эмчеэсникам. Спасателей туда-сюда возили по точкам, чтобы быстрее было, — продолжает Александр.

Дорога, ведущая к эпицентру пожара

Мужчина возил воду в самый эпицентр пожара. Самое страшное, что он там увидел, по его словам, что огонь был такой силы, что уже тогда было понятно — его просто так не потушить.

— Ближе к эпицентру везде: слева, справа, спереди — везде огонь. Я понимал, что его уже нереально потушить. Ветер буквально раздувал его... К тому моменту, когда мы приехали туда, спасать уже было некого. Людей эвакуировали. Я видел лишь несколько брошенных машин, частично обгоревших. Еще видел, что осталось от одной базы. «Романтик» она называется. В общем, от нее ничего не осталось. Потом начало темнеть, больше я особо ничего не рассматривал. Надо было помогать волонтерам, пожарным, — говорит Александр.

«Мы реально ломали лобовые стёкла»

Примерно в это же время справиться с распространением огня помогали добровольцы на мотоциклах повышенной проходимости, среди которых был житель Новороссийска Максим Сергеев. Мокрый от воды молодой человек на фоне своего байка рассказывает журналистам, что вместе с друзьями он привозил пожарным воду и сам участвовал в тушении. Перед выездами мотоциклисты выливали на себя воду, чтобы немного сбить жар.

Одна из сгоревших машин

— Мы здесь с самого начала. Самые первые, кто приехал на горящую гору. В этот момент мы просто были на соседней горе. Увидели столб дыма, огромный, сразу приехали. Помогали, чем могли. Возили ранцы с водой на самый верх для спасателей, людей поднимали, тушили. Но там было нереально долго находиться. Единственное, вечером приехали заправиться, — рассказывает Максим.

Мотоциклисты помогали тушить огонь в труднодоступной местности

Он вместе с другими волонтерами помогал эвакуировать брошенные на грунтовке в эпицентре пожара машины.

— Мы реально ломали стёкла, лобовые, боковые — с ноги. Чтобы просто появилась возможность эвакуировать машину. У нас сгорела только одна машина, все остальные мы смогли вывезти в безопасное место, — продолжает Максим.

Ближе к вечеру 14 июля на месте остались лишь пожарные и волонтеры. Всех отдыхающих вывезли на автобусах. Часть поселили в места временного размещения, другие — сами разъехались.

«И небо сразу стало оранжевым»

Пока по горным склонам в районе хутора Дюрсо пробирались пожарные, мотоциклисты и квадроциклисты с полными рюкзаками воды, в пробке у Горячего Ключа стояла машина с журналисткой издания «АльфаНьюс» Ириной Борс. Спустя четыре часа ей удалось добраться до хутора Дюрсо.

Клубы дыма заволокли небо

— Мы заехали в хутор, и небо сразу стало оранжевым. Уже там было тяжело дышать. Если волонтеры и спасатели имели с собой маски или хотя бы небольшие отрезы ткани. То у нас ничего не было. Мы увидели очень много волонтеров. Они грузили на квадроциклы воду, ехали вверх — к эпицентру. А вокруг — выгоревший склон, по которому просто трудно подняться. Выгоревшие деревья, которые вроде бы должны быть зелеными. Буквально у меня на глазах вспыхнуло дерево. Оно сгорело за минуту, — рассказывает Ирина.

Вид на сгоревший склон

На небольшой петляющей дороге из хутора в сторону баз отдыха то и дело встречались брошенные полувыгоревшие машины, люди без верхней одежды (волонтеры так справлялись с жаром от огня).

— Волонтеры обливались водой, вокруг пекло, дым, падающий пепел и угольки. И ты стоишь на узкой грунтовке, вокруг огонь. Я не представляю, что чувствовали пожарные в полном обмундировании и масках. Они тянули шланги с водой на склон, на котором просто не за что было уцепиться. Вся трава, все кусты — сгорели… Еще меня удивило, что некоторые волонтеры брали бутылки с водой и пытались потушить локальные очаги, которые находились поблизости. Настолько безвыходной казалась ситуация. Настолько они переживали за лес, — продолжает Ирина.

По словам журналистки, если не брать в расчет крики пожарных и звук моторов от проезжающих по склону мотоциклов, то всё вокруг заполнял треск. Было слышно, как огонь уничтожает лес.

Квадроциклист из группы «Квадробратья», которые помогали тушить лес

— Это не передать словами. Знаете, как вырывается пламя. И постоянный запах гари. Обычно, когда тушат пожар, он смешивается с водой. Здесь такого не было. Потом мы добрались до сгоревшей базы отдыха…

На месте, где раньше стояли деревянные домики с небольшими комнатками для туристов, сейчас выгоревшие до основания остовы. В некоторых еще видны очертания кроватей — это их металлическая основа.

— Когда мы добрались до базы отдыха, уже стемнело. Было ощущение, что ты смотришь на большой мегаполис, в котором горят фары, окна домов. На самом же деле перед тобой горящие гектары леса. Тут, там, везде — очаги и пожарные с мотоциклистами, — закончила Ирина.

Более суток спасатели тушат огонь

Спустя сутки возгорание продолжают тушить, в том числе с помощью вертолетов и самолета. На месте работают более 300 человек.

Известно о двух пострадавших, от госпитализации они отказались. Въезд в хутор Дюрсо закрыт из-за пожара. Ограничение движения не распространяется на местных жителей, как сообщает администрация Новороссийска.

Видео с территории сгоревшей базы отдыха

Всего от огня пострадали 68 построек на территории шести туристических баз отдыха: «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник». Более 500 человек эвакуированы. А в УМВД по Новороссийску возбудило уголовное дело по статье 261 УК РФ (уничтожение / повреждение лесных насаждений). Площадь пожара превысила 60 гектаров.

Где появился первый очаг возгорания

Всю информацию о пожаре мы собирали в режиме онлайн в нашей текстовой трансляции.

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Лесной пожар Новороссийск ЧП Пожары-2024
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Комментарии
4
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
15 июля 2024, 21:10
Подикась диверсанты с недружэственной страны, увидали как российский народ гулят и отдыхат и пожгли базы и хуторы....
Гость
15 июля 2024, 21:12
а если бы так в Геленджике пыхнуло? - Ничего, ещё бы раз восстановили, но уже не так круто
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