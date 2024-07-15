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Происшествия Пять человек погибли, от строй площадки ничего не осталось: в Чечне произошел мощный взрыв — кадры

Пять человек погибли, от строй площадки ничего не осталось: в Чечне произошел мощный взрыв — кадры

Осколки от взрыва разлетелись по округе

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7 комментариев
Причиной трагедии стали газовые баллоны на стройке (архивное фото)

В Чеченской республике произошел взрыв газа в баллонах. Из-за происшествия умерли 5 человек, также известно о десятках пострадавших. Часть из них находятся в тяжелом состоянии.

Газовые баллоны взорвались в Итум-Калинском районе Чечни. Они сдетонировали на строительной площадке в селе Башин-Кали, в 60 километров от Грозного. По данным Telegram-канала 112, там возводили ГЭС.

Спасатели показали последствия взрыва

Трагедия произошла около 8 утра по местному времени. Рабочие в это время проводили сварочные работы, из-за которых рванул сначала один газовый баллон, потом другой.

В результате взрыва погибли, как минимум, пять человек, еще 26 получили ранения. Находящихся в тяжелом состоянии экстренно эвакуируют в республиканскую больницу в Грозный. Все они — строители. На месте трагедии спасатели разбирают завалы.

Осколки от взрывоы разлетелись по всей округе

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Взрыв газа Чечня Стройка Погибшие Последствия
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Комментарии
8
Гость
15 июля 2024, 18:32
нарушение техники безопасности. деградация подготовки рабочих кадров. СССР погиб, таперича, неподготовленные, ПЛОХО ОБУЧЕННЫЕ кадры, наделают суматохи
Гость
15 июля 2024, 18:29
"Из-за происшествия умерли 5 человек" Может погибли?
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