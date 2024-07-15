Пять человек погибли, от строй площадки ничего не осталось: в Чечне произошел мощный взрыв — кадры

Причиной трагедии стали газовые баллоны на стройке (архивное фото) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Чеченской республике произошел взрыв газа в баллонах. Из-за происшествия умерли 5 человек, также известно о десятках пострадавших. Часть из них находятся в тяжелом состоянии.



Газовые баллоны взорвались в Итум-Калинском районе Чечни. Они сдетонировали на строительной площадке в селе Башин-Кали, в 60 километров от Грозного. По данным Telegram-канала 112, там возводили ГЭС.

Спасатели показали последствия взрыва Источник: Новости Чечня Грозный / t.me

Трагедия произошла около 8 утра по местному времени. Рабочие в это время проводили сварочные работы, из-за которых рванул сначала один газовый баллон, потом другой.

В результате взрыва погибли, как минимум, пять человек, еще 26 получили ранения. Находящихся в тяжелом состоянии экстренно эвакуируют в республиканскую больницу в Грозный. Все они — строители. На месте трагедии спасатели разбирают завалы.

