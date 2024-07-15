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Происшествия Девушка на сапе помахала рукой пешеходам на Димитровском мосту — за ней отправили спасателей

Девушка на сапе помахала рукой пешеходам на Димитровском мосту — за ней отправили спасателей

Оказывается сибирячка просто поприветствовала людей

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10 комментариев
Горожане решили, что девушку уносит по течению

Новосибирцы вызвали спасателей из-за девушки, которая махала рукой на реке у Димитровского моста в Новосибирске. Они думали, что сибирячку уносит по течению.

Как рассказали в паблике «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» в социальной сети «ВКонтакте», примерно в 17:45 в Оби у Димитровского моста новосибирцы увидели девушку, которая плыла по течению. Беспокойные вызвали спасателей, сотрудники нашли плывущую.

— На акватории, в указанном радиусе, встретили девушку на сапдоске, которая пояснила, что ей помахали люди с моста и она помахала в ответ, — сообщили спасатели МАСС.

13 июля на побережье Оби у парка «Арена» мужчина погиб, пытаясь помочь тонущим подросткам.

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Комментарии
10
fin
15 июля 2024, 11:38
Она прошла как каравелла по зелёным волнам, Прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, Чтоб посмотреть не оглянулся ли я.
Гость
15 июля 2024, 11:26
Девушка делала знаки что у неё в пакетике раки...🤣🤣🤣🤣
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