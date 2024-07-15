Девушка на сапе помахала рукой пешеходам на Димитровском мосту — за ней отправили спасателей

Горожане решили, что девушку уносит по течению Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Новосибирцы вызвали спасателей из-за девушки, которая махала рукой на реке у Димитровского моста в Новосибирске. Они думали, что сибирячку уносит по течению.

Как рассказали в паблике «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» в социальной сети «ВКонтакте», примерно в 17:45 в Оби у Димитровского моста новосибирцы увидели девушку, которая плыла по течению. Беспокойные вызвали спасателей, сотрудники нашли плывущую.

— На акватории, в указанном радиусе, встретили девушку на сапдоске, которая пояснила, что ей помахали люди с моста и она помахала в ответ, — сообщили спасатели МАСС.

13 июля на побережье Оби у парка «Арена» мужчина погиб, пытаясь помочь тонущим подросткам.

