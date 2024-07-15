НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+27°

ясная погода, без осадков

ощущается как +29

1 м/c,

с-в.

 745мм 54%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,74
EUR 95,76

СРОЧНО

Назначен новый глава Октябрьского района

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Запрет никабов в Новосибирске
Топовые летники Новосибирска
Куда хотят перенести речпорт
Мода на окраинах
Афиша на июль
НГС в Telegram
Происшествия «Банк начал кошмарить». 63-летняя логопед умерла от рака, а через два дня ей выдали кредит на 1,5 миллиона — сейчас требуют вернуть долг

«Банк начал кошмарить». 63-летняя логопед умерла от рака, а через два дня ей выдали кредит на 1,5 миллиона — сейчас требуют вернуть долг

Деньги на счет поступили почти сразу

775
3 комментария
Кредит был оформлен, когда клиентки банка уже не было в живых

В Екатеринбурге банк выдал кредит умершей женщине: ее родные узнали об этом, когда пришли вступать в права наследства. Им сообщили, что за 63-летней Еленой Филипповной числится полуторамиллионный долг. Причем, судя по документам, заявка на заем была отправлена спустя три дня после ее смерти.

Умершая была логопедом высшей категории и работала в одном из детских садов Екатеринбурга. В ВТБ у нее был открыт счет, привязанный к ее старой сим-карте (она сменила ее еще в 2019 году), но она много лет им не пользовалась. 9 июня Елена Филипповна скончалась от рака мозга.

— Где-то месяц до смерти она лежала в паллиативе и была недееспособна, даже видеть не могла. То есть у нее просто глаза закрылись. А мошенники решили так воспользоваться. 9 июня она умерла, а 11-го поступила заявка, — рассказал E1.RU зять умершей. — Банк начал кошмарить родственников.

С кредитного счета на дебетовый неизвестные перевели 1,5 миллиона рублей — сумма там лежит до сих пор. Банк заморозил деньги, но теперь требует от родственников еще и проценты — это без малого 20 тысяч рублей.

— В банке говорят, что кто-то из родственников мог оформить этот кредит. Но у нас нет симки, которая привязана к счету. Можно же запросить биллинг и узнать, с какого IP-адреса это сделали, — сказал зять Елены Филипповны.

Семья подала заявление в полицию.

— Информация по данному факту зарегистрирована в отделе № 4 по Ленинскому району. В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства, проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение, — сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

В банке E1.RU объяснили, что подобная схема мошенничества не нова. Скупая симки, которые ранее были привязаны к онлайн-приложениям и личным кабинетам, преступники оформляют кредиты и похищают деньги.

— Защититься от такой схемы можно самостоятельно.

Как только меняете номер мобильного, обязательно обновите информацию во всех личных кабинетах, сообщите в банки, в организации, которым вы его давали.

Это предусмотрено законом и помогает уберечься от вовлечения в преступные схемы. В данном случае система безопасности ВТБ смогла оперативно пресечь вывод полученных мошенниками средств. Они остались в периметре банка, что позволит урегулировать вопрос без финансовых потерь для семьи клиента, — сообщили в пресс-службе.

По мнению юриста Павла Невольниченко, в этой ситуации родственники не должны выплачивать процент банку, такой кредит будет аннулирован. В противном случае эксперт советует семье написать жалобу в Центральный банк.

— Когда наступает смерть человека, его правоспособность (возможность иметь какие-то права и нести обязанности) прекращается. Когда человек умер, он не может оформлять какие-то сделки.

Любой договор заключается по воле гражданина. А у человека, который умер, воли быть не может.

Банк провел ненадлежащую индикацию субъекта, который оформляет заем. Если человек им ничего не сообщал — а он не мог сообщить, потому что его уже не было в живых, — то и оснований включать долговое обязательство в наследство просто нет, — отметил юрист.

До этого мы рассказывали, как сотрудники загса «похоронили» живую пенсионерку и оставили ее без денег. На самом деле скончалась не она, а ее полная тезка из другого города.

ПО ТЕМЕ
Кредит Займы Крупная сумма денег Мошенники Преступная схема Умерла Рак мозга Признание умершим Умерший Оформили кредит Сим-карта Личный кабинет
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
15 июля 2024, 11:03
в банках, думаете, все умные?
Гость
15 июля 2024, 11:08
скрепы УзкогоМира :)
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Рекомендуем
Знакомства

Я,49

Виктория,28

Виктория,25

Александр,37

ALEX,54

Alexa,38

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление