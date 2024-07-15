«Банк начал кошмарить». 63-летняя логопед умерла от рака, а через два дня ей выдали кредит на 1,5 миллиона — сейчас требуют вернуть долг

Кредит был оформлен, когда клиентки банка уже не было в живых Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











В Екатеринбурге банк выдал кредит умершей женщине: ее родные узнали об этом, когда пришли вступать в права наследства. Им сообщили, что за 63-летней Еленой Филипповной числится полуторамиллионный долг. Причем, судя по документам, заявка на заем была отправлена спустя три дня после ее смерти.

Умершая была логопедом высшей категории и работала в одном из детских садов Екатеринбурга. В ВТБ у нее был открыт счет, привязанный к ее старой сим-карте (она сменила ее еще в 2019 году), но она много лет им не пользовалась. 9 июня Елена Филипповна скончалась от рака мозга.

— Где-то месяц до смерти она лежала в паллиативе и была недееспособна, даже видеть не могла. То есть у нее просто глаза закрылись. А мошенники решили так воспользоваться. 9 июня она умерла, а 11-го поступила заявка, — рассказал E1.RU зять умершей. — Банк начал кошмарить родственников.

С кредитного счета на дебетовый неизвестные перевели 1,5 миллиона рублей — сумма там лежит до сих пор. Банк заморозил деньги, но теперь требует от родственников еще и проценты — это без малого 20 тысяч рублей.

— В банке говорят, что кто-то из родственников мог оформить этот кредит. Но у нас нет симки, которая привязана к счету. Можно же запросить биллинг и узнать, с какого IP-адреса это сделали, — сказал зять Елены Филипповны.

Семья подала заявление в полицию.



— Информация по данному факту зарегистрирована в отделе № 4 по Ленинскому району. В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства, проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение, — сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

В банке E1.RU объяснили, что подобная схема мошенничества не нова. Скупая симки, которые ранее были привязаны к онлайн-приложениям и личным кабинетам, преступники оформляют кредиты и похищают деньги.

— Защититься от такой схемы можно самостоятельно.

Как только меняете номер мобильного, обязательно обновите информацию во всех личных кабинетах, сообщите в банки, в организации, которым вы его давали. пресс-служба ВТБ

Это предусмотрено законом и помогает уберечься от вовлечения в преступные схемы. В данном случае система безопасности ВТБ смогла оперативно пресечь вывод полученных мошенниками средств. Они остались в периметре банка, что позволит урегулировать вопрос без финансовых потерь для семьи клиента, — сообщили в пресс-службе.

По мнению юриста Павла Невольниченко, в этой ситуации родственники не должны выплачивать процент банку, такой кредит будет аннулирован. В противном случае эксперт советует семье написать жалобу в Центральный банк.

— Когда наступает смерть человека, его правоспособность (возможность иметь какие-то права и нести обязанности) прекращается. Когда человек умер, он не может оформлять какие-то сделки.

Любой договор заключается по воле гражданина. А у человека, который умер, воли быть не может. Павел Невольниченко, юрист

Банк провел ненадлежащую индикацию субъекта, который оформляет заем. Если человек им ничего не сообщал — а он не мог сообщить, потому что его уже не было в живых, — то и оснований включать долговое обязательство в наследство просто нет, — отметил юрист.