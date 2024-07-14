Российский курорт охватил огонь, люди спасаются бегством: что известно о пожаре в Краснодарском крае

В окрестностях хутора Дюрсо, который расположен всего в нескольких километрах от известного поселка Абрау-Дюрсо, начался пожар. Огонь переходит на базы отдыха, люди вынуждены спасаться бегством.
Столбы дыма и горящие деревья видно практически со всего побережья. Небо окрасилось в оранжевый цвет.
Огонь распространяется очень быстро. В ГУ МЧС России по Кубани заявляли о площади в один гектар, позднее объявили уже о трех гектарах горящего леса.
В ведомстве уточнили, что горение перешло на территорию базы отдыха «Голубая лагуна». Оттуда эвакуировали 200 человек, включая 40 детей. Неподалеку от места возгорания находится и база отдыха «Романтика».
— В ликвидации задействованы все оперативные службы. Из близлежащих баз отдыха люди эвакуированы в безопасное место, — сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.
По словам туристов, им самим приходится спасаться от пожара.
— Люди уже третью базу отдыха проходят, чтобы убежать от огня. Огонь очень быстро распространяется по территории леса — от «Голубой волны» через «Фрегат», — говорит одна из постоялец.
Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило в воскресенье жителей и гостей курортного региона о чрезвычайной пожароопасности пятого класса.