Российский курорт охватил огонь, люди спасаются бегством: что известно о пожаре в Краснодарском крае

В ликвидации задействованы все оперативные службы Источник: Андрей Кравченко / T.me











В окрестностях хутора Дюрсо, который расположен всего в нескольких километрах от известного поселка Абрау-Дюрсо, начался пожар. Огонь переходит на базы отдыха, люди вынуждены спасаться бегством.

Столбы дыма и горящие деревья видно практически со всего побережья. Небо окрасилось в оранжевый цвет.

Люди находятся совсем рядом с огнем Источник: More.Oz / T.me

Огонь распространяется очень быстро. В ГУ МЧС России по Кубани заявляли о площади в один гектар, позднее объявили уже о трех гектарах горящего леса.

В ведомстве уточнили, что горение перешло на территорию базы отдыха «Голубая лагуна». Оттуда эвакуировали 200 человек, включая 40 детей. Неподалеку от места возгорания находится и база отдыха «Романтика».

Пожар видно с моря Источник: Mediakadr93 / T.me

— В ликвидации задействованы все оперативные службы. Из близлежащих баз отдыха люди эвакуированы в безопасное место, — сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.



По словам туристов, им самим приходится спасаться от пожара.

— Люди уже третью базу отдыха проходят, чтобы убежать от огня. Огонь очень быстро распространяется по территории леса — от «Голубой волны» через «Фрегат», — говорит одна из постоялец.

Огонь быстро распространяется по лесу Источник: Оперативный штаб Краснодарского края









