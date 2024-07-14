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Происшествия Российский курорт охватил огонь, люди спасаются бегством: что известно о пожаре в Краснодарском крае

Российский курорт охватил огонь, люди спасаются бегством: что известно о пожаре в Краснодарском крае

Пожар распространяется на базы отдыха

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7 комментариев
В ликвидации задействованы все оперативные службы

В окрестностях хутора Дюрсо, который расположен всего в нескольких километрах от известного поселка Абрау-Дюрсо, начался пожар. Огонь переходит на базы отдыха, люди вынуждены спасаться бегством.

Столбы дыма и горящие деревья видно практически со всего побережья. Небо окрасилось в оранжевый цвет.

Люди находятся совсем рядом с огнем

Огонь распространяется очень быстро. В ГУ МЧС России по Кубани заявляли о площади в один гектар, позднее объявили уже о трех гектарах горящего леса.

В ведомстве уточнили, что горение перешло на территорию базы отдыха «Голубая лагуна». Оттуда эвакуировали 200 человек, включая 40 детей. Неподалеку от места возгорания находится и база отдыха «Романтика».

Пожар видно с моря

— В ликвидации задействованы все оперативные службы. Из близлежащих баз отдыха люди эвакуированы в безопасное место, — сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

По словам туристов, им самим приходится спасаться от пожара.

— Люди уже третью базу отдыха проходят, чтобы убежать от огня. Огонь очень быстро распространяется по территории леса — от «Голубой волны» через «Фрегат», — говорит одна из постоялец.

Огонь быстро распространяется по лесу

Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило в воскресенье жителей и гостей курортного региона о чрезвычайной пожароопасности пятого класса.

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Комментарии
8
Z-яя
14 июля 2024, 18:25
Это всё тот же пожар от петарды или новое возгорание?
Гость
14 июля 2024, 18:28
лена путина: вот когда горят леса сибири - тогда жалость, боль. да и такой пожар быстро потушат.
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