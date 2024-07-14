Жительница Новосибирска с дочкой перевернулась в лесу на вездеходе — обе попали в больницу

Авария произошла 13 июля Источник: МВД-04/t.me











Жительницу Новосибирска с ее 13-летней дочерью госпитализировали после ДТП в Республике Алтай. Как сообщили в региональной полиции, у сибирячки опрокинулся снегоболотоход — она не справилась с управлением.



Как сообщили в телеграм-канале МВД по Республике Алтай, авария произошла 13 июля около 11:00 в лесном массиве вблизи села Озерное Майминского района. 36-летняя жительница Новосибирска была за рулем арендованного снегоболотохода GFMOTO.



— При движении не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства, — объяснили в ведомстве. — В результате ДТП в республиканскую больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель и ее 13-летняя дочь-пассажир снегоболотохода.



Полицейские установили, что сибирячка села за руль, не имея права управления транспортными средствами. По факту ДТП сотрудники назначили проверку в соответствии со статьями 144–145 УПК РФ.