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Происшествия Жительница Новосибирска с дочкой перевернулась в лесу на вездеходе — обе попали в больницу

Жительница Новосибирска с дочкой перевернулась в лесу на вездеходе — обе попали в больницу

Авария произошла в Республике Алтай

1 545
14 комментариев
Авария произошла 13 июля

Жительницу Новосибирска с ее 13-летней дочерью госпитализировали после ДТП в Республике Алтай. Как сообщили в региональной полиции, у сибирячки опрокинулся снегоболотоход — она не справилась с управлением.

Как сообщили в телеграм-канале МВД по Республике Алтай, авария произошла 13 июля около 11:00 в лесном массиве вблизи села Озерное Майминского района. 36-летняя жительница Новосибирска была за рулем арендованного снегоболотохода GFMOTO.

— При движении не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства, — объяснили в ведомстве. — В результате ДТП в республиканскую больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель и ее 13-летняя дочь-пассажир снегоболотохода.

Полицейские установили, что сибирячка села за руль, не имея права управления транспортными средствами. По факту ДТП сотрудники назначили проверку в соответствии со статьями 144–145 УПК РФ.

Несколько дней назад в Республике Алтай житель Новосибирска на автомобиле сбил 8-летнего мальчика. Ребенок выбежал на проезжую часть из-за встречного автомобиля вне пешеходного перехода.

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ДТП Республика Алтай Новосибирск МВД Вездеход
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Комментарии
14
♛Каралэва♛ джунгариков НГС
14 июля 2024, 17:16
Бедолажки. Жалко-то как вас😒
Grape Reflection 🍇
14 июля 2024, 17:31
Ещё одна кандидат на мать года
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