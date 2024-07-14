Тело ищут второй день: у парка «Арена» утонул сибиряк — он спасал подростков из водоворота

На место выезжали медики, спасатели и полицейские Источник: Татьяна Плотникова











13 июля на побережье Оби у парка «Арена» мужчина погиб, пытаясь помочь тонущим подросткам. Читательница НГС Татьяна Плотникова стала свидетелем несчастного случая.



— Несколько подростков начали тонуть в водовороте неподалеку от берега. Услышав крики о помощи, несколько мужчин прям в одежде бросились их спасать. Один из них погиб, — рассказала Плотникова.

Татьяна сняла видео с берега Источник: Татьяна Плотникова

В полиции слова читательницы НГС подтвердили.



— Действительно, вчера в указанном водоеме произошёл несчастный случай. На место выезжали сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — заявили НГС в областном главке МВД.



Поиски тела утопленника продолжаются второй день. Об этом НГС сообщили в региональном управлении МЧС.



— Вчера в необорудованном для купания месте под запрещающим знаком отдыхали граждане, купаясь в реке Обь в районе набережной «Парк-Арены». По информации от очевидцев при попытке помочь тонущим детям под воду ушел мужчина. Детей, судя по видео в социальных сетях, удалось вызволить на берег другими отдыхающими, — отметили в МЧС.



Ранее 20-летний юноша утонул в искусственной заводи в микрорайоне Затон.