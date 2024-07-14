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Мужчина погиб, спасая тонущих юношей: видео

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Происшествия Тело ищут второй день: у парка «Арена» утонул сибиряк — он спасал подростков из водоворота

Тело ищут второй день: у парка «Арена» утонул сибиряк — он спасал подростков из водоворота

Место происшествия попало на видео

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31 комментарий
На место выезжали медики, спасатели и полицейские

13 июля на побережье Оби у парка «Арена» мужчина погиб, пытаясь помочь тонущим подросткам. Читательница НГС Татьяна Плотникова стала свидетелем несчастного случая.

— Несколько подростков начали тонуть в водовороте неподалеку от берега. Услышав крики о помощи, несколько мужчин прям в одежде бросились их спасать. Один из них погиб, — рассказала Плотникова.

Татьяна сняла видео с берега

В полиции слова читательницы НГС подтвердили.

— Действительно, вчера в указанном водоеме произошёл несчастный случай. На место выезжали сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — заявили НГС в областном главке МВД.

Поиски тела утопленника продолжаются второй день. Об этом НГС сообщили в региональном управлении МЧС.

— Вчера в необорудованном для купания месте под запрещающим знаком отдыхали граждане, купаясь в реке Обь в районе набережной «Парк-Арены». По информации от очевидцев при попытке помочь тонущим детям под воду ушел мужчина. Детей, судя по видео в социальных сетях, удалось вызволить на берег другими отдыхающими, — отметили в МЧС.

Ранее 20-летний юноша утонул в искусственной заводи в микрорайоне Затон.

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Комментарии
32
Мон@шка60+
14 июля 2024, 13:44
Вместо того, чтобы организовать нормальный пляж, поставили таблички и ведут статистику. Вс для людей.
♛Каралэва♛ джунгариков НГС
14 июля 2024, 13:53
Спаси и сохрани. Кыш-кыш-кыш....😒
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