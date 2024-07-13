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Происшествия «Нашли ниже по течению»: мужчина попал в реанимацию после купания в реке на Алтае

«Нашли ниже по течению»: мужчина попал в реанимацию после купания в реке на Алтае

О происшествии сообщили в МЧС

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Инцидент случился в пятницу, 12 июля

В Республике Алтай мужчина попал в реанимацию после купания в реке. Он с еще двумя сибиряками не мог выбраться из воды — об этом сообщили в региональном МЧС.

По информации пресс-службы ведомства, инцидент случился 12 июля в районе «Камня любви» села Турочак. О том, что три человека во время купания в реке Бия не смогли самостоятельно выбраться из воды, сообщили очевидцы в службу спасения.

Выяснилось, что на помощь сибирякам отправились сотрудники Турочакской пожарно-спасательной части. Одного человека удалось эвакуировать, второй сам добрался до берега. Третий в результате происшествия оказался в медучреждении.

— Третьего пострадавшего через полчаса нашли ниже по течению и доставили в реанимацию районной больницы, — сказано в сообщении.

В МЧС уточнили, что от ведомства работали 5 человек личного состава, 1 единица техники и плавсредство. Выяснилось, что место, которое сибиряки выбрали для купания, не оборудовано для подобных целей и считается опасным из-за сильных течений.

Ночью 13 июля в Новосибирской области спасли трех человек из затонувшего катера. Техника заглохла и начала тонуть в Бердском заливе.

ПО ТЕМЕ
Республика Алтай МЧС Спасатели Река
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Комментарии
1
Гость
13 июля 2024, 18:12
А что же любовь?
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