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Происшествия Водитель «Хендая» сбил лося на новосибирской трассе — машина съехала в кювет и врезалась в дерево

Водитель «Хендая» сбил лося на новосибирской трассе — машина съехала в кювет и врезалась в дерево

В результате ДТП водитель получил травмы

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17 комментариев
ДТП случилось на 29 километре дороги К-19р

В Новосибирской области автомобиль сбил лося на дороге. Фотографии с места ДТП опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black» 13 июля.

По данным подписчика телеграм-канала, инцидент случился возле села Плотниково. В аварию попал автомобиль «Хендай Солярис».

— От удара крыша машины сложилась как гармошка, — сказано в сообщении.

В Госавтоинспекции региона НГС сообщили, что ДТП случилось на 29 километре дороги К-19р. По предварительным данным, около 00:30 часов 50-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» двигался со стороны Новосибирска, когда совершил наезд на животное — лося. После этого машина съехала в левый кювет по ходу движения и врезалась на дерево.

— В результате автоаварии различные травмы получил водитель легкового автомобиля, — сообщили в ведомстве. — Обстоятельства уточняются.

НГС попросил уточнить, погибло ли в результате ДТП животное. В ведомстве сообщили, что информации об этом нет.

Несколько дней назад в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. На трассе столкнулись фура и легковушка.

ПО ТЕМЕ
ДТП Сбил лося Животные Авария Госавтоинспекция Новосибирская область
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Комментарии
20
СТИХИЯ ВОЗДУХ
13 июля 2024, 14:33
Лось - животное непредсказуемое....лося он увидел... теперь будет знать, какие последствия встреча с лосями приносит))))
248332
13 июля 2024, 14:47
Лося на котлеты, тут уж ничего не поделать. Машине капец поишел....
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