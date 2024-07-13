Водитель «Хендая» сбил лося на новосибирской трассе — машина съехала в кювет и врезалась в дерево

ДТП случилось на 29 километре дороги К-19р Источник: «АСТ-54 Black»/t.me











В Новосибирской области автомобиль сбил лося на дороге. Фотографии с места ДТП опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black» 13 июля.



По данным подписчика телеграм-канала, инцидент случился возле села Плотниково. В аварию попал автомобиль «Хендай Солярис».



— От удара крыша машины сложилась как гармошка, — сказано в сообщении.



В Госавтоинспекции региона НГС сообщили, что ДТП случилось на 29 километре дороги К-19р. По предварительным данным, около 00:30 часов 50-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» двигался со стороны Новосибирска, когда совершил наезд на животное — лося. После этого машина съехала в левый кювет по ходу движения и врезалась на дерево.

— В результате автоаварии различные травмы получил водитель легкового автомобиля, — сообщили в ведомстве. — Обстоятельства уточняются.



НГС попросил уточнить, погибло ли в результате ДТП животное. В ведомстве сообщили, что информации об этом нет.

