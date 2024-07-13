«Самолет летел прямо носом в землю». Репортаж с места крушения «Суперджета» в Подмосковье

Показываем, что происходило на месте трагедии Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Вчера, 12 июля, в районе подмосковной Коломны потерпел крушение пассажирский самолет «Сухой Суперджет 100». На борту находились три члена экипажа, все из них погибли.

Корреспонденты MSK1.RU побывали на месте крушения. Рассказываем, что там происходило.

Проводили электричество для спасателей

Даже спустя несколько часов после трагедии в небе виден след дыма от падения самолета. Рядом с пожаром, на обочине дороги возле леса, развернули оперативный штаб пожаротушения МЧС. Чтобы подключить электричество, на место приехали электрики со спецтехникой.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU











Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU











«Самолет летел прямо носом в землю»

Корреспондент MSK1.RU вел прямую трансляцию с места происшествия. Как рассказала ему местная жительница Наиля Наировна, в момент падения она сидела в гостях у соседки. Вдруг они услышали хлопок настолько сильный, что от ударной волны распахнуло дверь в доме.

— К нам прибежала внучка подруги и сказала: «Там дым! Беспилотник упал за полем», — сказала Наиля. — Мы выбежали, но увидели только дым. А потом узнали, что упал самолет. Спасибо экипажу, царство небесное. Их очень жалко. Они отвратили падение на деревню. Самолет очень низко летел и с таким тяжелым ревом, что было видно — они в бедствии. Некоторые говорили, что он дважды кружил над лесом.



Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU











Другая жительница поселка Малое Карасево Елена рассказала, что судно летело прямо «носом в землю». Об этом женщине рассказал ее сын.



— Ребенок забегает домой и начинает кричать, сказал, что самолет летел прямо носом в землю. Мы вышли, а там дым. Сразу позвонили в 112, думали, беспилотник. Оказалось, пассажирский, — сообщила MSK1.RU очевидица.



Спасательные бригады, по ее словам, сработали быстро. Скорые и пожарные машины прибыли уже через 15–20 минут.



Рассказ местной жительницы о случившемся Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

Как рассказал корреспондент MSK1.RU, другие местные в основном прятались от представителей прессы. Кроме детей — они всюду с интересом следовали за журналистами и МЧСниками.

Приехали чиновники и топ-менеджеры

Спасателей заметили и в самом лесу — неподалеку от места трагедии.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Позднее в штаб привезли еду. Один из спасателей подошел к журналистам:



— Там еда горячая, котлета, картошечка. Может, возьмете?



— Не, это же для тех, кто тут работает. Но спасибо, что предложили, — ответил ему наш корреспондент.



Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU











Ближе к ночи к месту трагедии в Коломне приехал Андрей Овчаренко, генеральный директор авиакомпании «Газпромавиа», чей самолет с тремя членами экипажа разбился в лесополосе.

Кроме того, на месте трагедии заметили председателя Межгосударственного авиационного комитета Олега Сторчевого. Основной задачей МАК является расследование авиационных происшествий с воздушными судами гражданской авиации.



В таком составе совещание шло около 40 минут. Первым ушел председатель МАК, постепенно разошлись и другие.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Ближе к полуночи оперативный штаб заканчивал работу. Сотрудники спецслужб объяснили, что вернутся утром, чтобы продолжить работы.