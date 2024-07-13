«В полной темноте»: в Бердском заливе затонул катер — на борту находились трое

Техника начала тонуть посредине залива Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, МЧС России по НСО











В Новосибирской области сотрудники МЧС спасли трех человек из затонувшего катера. Транспорт находился в Бердском заливе.



Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону 13 июля. Ночью в 02:11 специалистам от девушки поступило сообщение о том, что катер заглох. Техника начала тонуть посредине залива.



— Специалисты Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России в полной темноте и на большой акватории отыскали потерпевших, вызволив их из холодной воды около н.п. Морозово, — сообщили в МЧС. — Благодаря спасательным жилетам и кругам граждане были на поверхности водоёма.



Спасательная операция завершилась через час. Во время нее девушка, которая и заявила о происшествии, была на связи по телефону со специалистами и смогла передать геопозицию — это помогло сократить зону поиска.



Кроме сотрудников Бердского поисково-спасательного отряда МЧС, помощь в поисках оказывали нештатные инспекторы ГИМС. От медпомощи новосибирцы отказались.

