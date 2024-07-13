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Трех человек спасли из затонувшего катера

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Происшествия «В полной темноте»: в Бердском заливе затонул катер — на борту находились трое

«В полной темноте»: в Бердском заливе затонул катер — на борту находились трое

Их спасли сотрудники МЧС

2 647
12 комментариев
Техника начала тонуть посредине залива

В Новосибирской области сотрудники МЧС спасли трех человек из затонувшего катера. Транспорт находился в Бердском заливе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону 13 июля. Ночью в 02:11 специалистам от девушки поступило сообщение о том, что катер заглох. Техника начала тонуть посредине залива.

— Специалисты Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России в полной темноте и на большой акватории отыскали потерпевших, вызволив их из холодной воды около н.п. Морозово, — сообщили в МЧС. — Благодаря спасательным жилетам и кругам граждане были на поверхности водоёма.

Спасательная операция завершилась через час. Во время нее девушка, которая и заявила о происшествии, была на связи по телефону со специалистами и смогла передать геопозицию — это помогло сократить зону поиска.

Кроме сотрудников Бердского поисково-спасательного отряда МЧС, помощь в поисках оказывали нештатные инспекторы ГИМС. От медпомощи новосибирцы отказались.

7 июля в Геленджике затонула спортивная парусная яхта. В результате происшествия пропала жительница Новосибирска — ее тело нашли через несколько дней.

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МЧС Бердский залив Новосибирская область Катер Затонувшие суда
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Комментарии
12
Видеоблогер успеха
13 июля 2024, 09:30
я владелец маломерного судна и не могу понять, как они могут тонуть? весь корпус современных лодок и яхт проложен непотопляемым материалом, без него техосмотр не пройдешь. даже полностью наполеннная водой лодка держатся на поверхности хм...
14309627
13 июля 2024, 09:47
Замечательный мужик ее вывез в Геленджик?
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