Увели борт от жилых домов и погибли сами. Что известно о членах экипажа «Сухого Суперджета», который разбился в Подмосковье

Источник: страницы погибших











В Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет. ЧП с участием пассажирского самолета «Сухой Суперджет 100» произошло в районе Коломны. Три члена экипажа погибли. Среди них были бортпроводник Максим Лукманов и два пилота — Евгений Булавко и Владислав Харламов. MSK1.RU рассказывает всё, что о них известно.

По данным ТАСС, экипаж уводил борт от жилых дачных домов, благодаря этому никто из местных жителей не пострадал.

Максим Лукманов

Коллега погибшего Максима Лукманова рассказал MSK1.RU, что он был «добрым, старательным парнем».

— Служба у них большая, поэтому вероятность встречи не очень большая, но парень был хороший, добрый, старательный, — сказал собеседник портала. — Когда с ним попадали в рабочие отношения, то ничего плохого сказать не могу, только хорошее. Всегда и поможет, и поделится всем, адекватный в работе, старательный. Грамотный парень.



Максиму Лукманову было 44 года. Он жил в Москве. Бортпроводник окончил Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина. Последний раз в социальные сети он заходил около 15:00. По данным Росавиации, «Сухой Суперджет 100» потерпел крушение в это же время.



Евгений Булавко

53-летний Евгений Булавко был командиром «Сухого Суперджета». Известно, что он жил в Подмосковье вместе с женой Марией. По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», последний раз она разговаривала с ним в половине третьего. Он был на борту и сказал, что уже взлетает. По словам Марии, у супруга не было плохих предчувствий, на самолет он не жаловался.

Источник: страница погибшего











Евгений учился в колледже геодезии и картографии, а также окончил Санкт-Петербургский институт инженеров гражданской авиации.



Карьерный путь он начал с работы в НИИ радиоизмерительных приборов. В авиацию он пришел в 1995 году — стал работать в компании «Газпромавиа». После 2011 года пилот перешел в авиакомпанию NordStar, но позже вновь вернулся на предыдущее место работы.

Владислав Харламов

Владиславу Харламову было 53 года. Он жил в подмосковной Электростали. Его гибель MSK1.RU подтвердила супруга Светлана. От дальнейших комментариев она отказалась.

Источник: страница погибшего











Известно, что разбившийся самолет принадлежал авиакомпании «Газпром авиа». Его собрали в 2014 году — почти десять лет назад. Предварительно, его после ремонта на заводе в Луховицах перегоняли в аэропорт Внуково.



По данным РБК, борт был застрахован СОГАЗом. В компании пообещали выплатить семьям погибших денежные средства после получения документов от авиакомпании.

— По договору застрахованы риск гибели воздушного судна, гражданская ответственность его владельца, а также жизнь и здоровье членов экипажа, — уточнили в организации.

Источник: Городские порталы

Источник: Городские порталы











Редакция MSK1.RU приносит соболезнования родным и близким Максима Лукманова, Евгения Булавко, Владислава Харламова.

