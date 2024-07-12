Упал в лесу и взорвался. Как в Подмосковье с километровой высоты рухнул «Суперджет»: видео

Источник: Городские порталы

В Московской области разбился Sukhoi Superjet 100. Борт вылетел с территории авиастроительного завода, где находился на ремонте, и должен был приземлиться в аэропорту Внуково. Через восемь минут после взлета самолет потерпел крушение — он упал с высоты 900 метров в лес в районе деревни Апраксино и взорвался.



В последний раз экипаж рухнувшего «Суперджета» выходил на связь через четыре минуты после вылета. Очевидцы рассказывают, что капитан воздушного судна в момент крушения увел самолет от жилых домов. В МЧС сообщили, что среди населения пострадавших нет.

Самолет компании «Газпромавиа» направлялся в московский аэропорт Внуково Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Известно, что в момент крушения на борту находились трое членов экипажа — Евгений Булавко, Максим Лукманов и Владислав Харламов. По предварительным данным, все они в результате катастрофы погибли.



Эксперты говорят, что причиной крушения самолета мог стать отказ двигателя. Так это или нет, предстоит выяснить следователям. Ранее мы уже рассказывали, кого могут наказать за случившееся. На месте падения борта уже работают специалисты СК, а также полиция, МЧС, медики, транспортная прокуратура и другие спецслужбы.



На месте авиакатастрофы работают спецслужбы Источник: Александр Гречищев / T.me











Разбившийся самолет принадлежит компании «Газпромавиа». Его собрали в 2014 году — почти десять лет назад.



Всё о крушении «Суперджета» под Коломной MSK1.RU собирает в онлайн-репортаже. Подробности можно прочитать также в отдельном сюжете на сайте.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы









