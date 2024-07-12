Возможна потеря памяти: 40-летняя женщина пропала в Новосибирске

У пропавшей Анны Шварц при себе была черно-белая сумка Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU, «ЛизаАлерт»











В Дзержинском районе Новосибирска пропала 40-летняя Анна Шварц. По информации волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт», информации о местонахождении женщины нет с 11 июля.



Как рассказала НГС руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области Алина Нольде, заявка на поиск Анны Шварц поступила 12 июля.



—11 июля женщина вышла из своего дома на проспекте Дзержинского и не вернулась. Возможна потеря памяти. Сейчас очень важны любые свидетельства от горожан, которые могли видеть пропавшую женщину, — рассказала Нольде.



Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, короткие русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения женщина была одета в черную футболку с белой полоской, черные в белый горох бриджи, белые шлепанцы. При себе у Анны Шварц была черно-белая сумка.



Если вам что-либо известно о том, где сейчас находится пропавшая женщина, сообщите об этом по номеру 8 800 700–54–52 или 112.

