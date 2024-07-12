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Происшествия Возможна потеря памяти: 40-летняя женщина пропала в Новосибирске

Возможна потеря памяти: 40-летняя женщина пропала в Новосибирске

Женщину в последний раз видели у дома на проспекте Дзержинского

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У пропавшей Анны Шварц при себе была черно-белая сумка

В Дзержинском районе Новосибирска пропала 40-летняя Анна Шварц. По информации волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт», информации о местонахождении женщины нет с 11 июля.

Как рассказала НГС руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области Алина Нольде, заявка на поиск Анны Шварц поступила 12 июля.

—11 июля женщина вышла из своего дома на проспекте Дзержинского и не вернулась. Возможна потеря памяти. Сейчас очень важны любые свидетельства от горожан, которые могли видеть пропавшую женщину, — рассказала Нольде.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, короткие русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения женщина была одета в черную футболку с белой полоской, черные в белый горох бриджи, белые шлепанцы. При себе у Анны Шварц была черно-белая сумка.

Если вам что-либо известно о том, где сейчас находится пропавшая женщина, сообщите об этом по номеру 8 800 700–54–52 или 112.

Ранее в Новосибирской области объявили в розыск 15-летнюю девочку. Она может находиться сразу в трех регионах Сибири.

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