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Происшествия Крушение самолета в Подмосковье Не рухнул на дома благодаря пилоту: как проходил полет и из-за чего упал «Суперджет» в Подмосковье

Не рухнул на дома благодаря пилоту: как проходил полет и из-за чего упал «Суперджет» в Подмосковье

Борт возвращался с ремонта

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11 комментариев
При крушении самолета в Подмосковье погибли три человека

В Подмосковье упал самолет Sukhoi Superjet 100. Борт предназначен для перевозки пассажиров, однако в этом полете на нем были только члены экипажа. Все они погибли.

По данным из открытых источников, упавший самолет был рассчитан на 90 пассажиров. Последний рейс до трагедии он выполнял 3 мая, а затем лайнер отправили на ремонт. Борт с 2015 года числится на балансе у компании «Газпром авиа». Она существует с 1995 года и выполняет деловые рейсы.

Оперативные службы сообщают, что самолёт «Суперджет-100», потерпевший крушение в Коломенском районе Подмосковья, следовал с авиазавода, расположенного под Луховицами. Он направлялся на стоянку во Внуково.

— По последней информации, данный борт вылетал после планового ремонта с территории авиазавода под Луховицами. Он осуществлял тестовый полет и должен был приземлиться во Внуково, — рассказал собеседник агентства ТАСС.

Также он уточнил, что в это же время вылетел точно такой же борт. Это был «Суперджет-100», но выпущенный недавно и полностью импортозамещенный. Его полет прошел успешно.

Лайнер вылетел с аэродрома «Третьяково» в Луховицах в 14:49 и отклонился от курса, получив сигнал о технической неисправности. Чтобы избежать падения на дома, пилоты увели самолет в сторону леса.

— Определили точное место падения самолета — это лесной массив около деревни Большое Карасево. Угрозы для жителей окружающих населенных пунктов нет, — написал в своем Telegram-канале глава Коломны Александр Гречищев.

Определено точное место падения самолета в Подмосковье

По данным оперативных служб, к трагедии мог привести отказ двигателей.

Профильные ведомства уже начали расследовать трагедию. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Росавиация заявила, что исследовать причины катастрофы будет Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Эксперты уже высказывают свои предположения, что могло привести к трагедии. А мы следим за ЧП в режиме онлайн.

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Крушение самолета Упал самолет Суперджет Подмосковье
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Комментарии
11
Татьяна 53
12 июля 2024, 21:12
Вдвойне жаль, когда гибнут умные, грамотные специалисты, а всякие наркоши, насильники бродят в поисках жертвы.
Гость
12 июля 2024, 21:06
"и полностью импортозамещенный" -ну хоть бы тут врать перестали...
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