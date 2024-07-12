Не рухнул на дома благодаря пилоту: как проходил полет и из-за чего упал «Суперджет» в Подмосковье

При крушении самолета в Подмосковье погибли три человека Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Подмосковье упал самолет Sukhoi Superjet 100. Борт предназначен для перевозки пассажиров, однако в этом полете на нем были только члены экипажа. Все они погибли.



По данным из открытых источников, упавший самолет был рассчитан на 90 пассажиров. Последний рейс до трагедии он выполнял 3 мая, а затем лайнер отправили на ремонт. Борт с 2015 года числится на балансе у компании «Газпром авиа». Она существует с 1995 года и выполняет деловые рейсы.

Оперативные службы сообщают, что самолёт «Суперджет-100», потерпевший крушение в Коломенском районе Подмосковья, следовал с авиазавода, расположенного под Луховицами. Он направлялся на стоянку во Внуково.

— По последней информации, данный борт вылетал после планового ремонта с территории авиазавода под Луховицами. Он осуществлял тестовый полет и должен был приземлиться во Внуково, — рассказал собеседник агентства ТАСС.



Также он уточнил, что в это же время вылетел точно такой же борт. Это был «Суперджет-100», но выпущенный недавно и полностью импортозамещенный. Его полет прошел успешно.

Лайнер вылетел с аэродрома «Третьяково» в Луховицах в 14:49 и отклонился от курса, получив сигнал о технической неисправности. Чтобы избежать падения на дома, пилоты увели самолет в сторону леса.

— Определили точное место падения самолета — это лесной массив около деревни Большое Карасево. Угрозы для жителей окружающих населенных пунктов нет, — написал в своем Telegram-канале глава Коломны Александр Гречищев.



Определено точное место падения самолета в Подмосковье Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











По данным оперативных служб, к трагедии мог привести отказ двигателей.