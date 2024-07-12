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Происшествия Крушение самолета в Подмосковье Погибли штурман и пилоты: кто был на борту разбившегося «Суперджета»

Погибли штурман и пилоты: кто был на борту разбившегося «Суперджета»

Самолет выполнял тестовый полет после ремонта

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29 комментариев
В Росавиации сообщили, что самолет выполнял полет без пассажиров

В МЧС России сообщили, что в самолете Sukhoi Superjet 100, потерпевшем крушение в Подмосковье 12 июля, находились три члена экипажа. По предварительной информации, все они погибли. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что самолет выполнял тестовый полет после планового ремонта.

— Борт упал в лесном массиве. В самолете находились 3 члена экипажа. По предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет, — говорится в сообщении МЧС.

В Росавиации подтвердили, что самолет выполнял полет без пассажиров. Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации.

В Следственном комитете сообщили, что по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Сейчас место крушения уже оцепили, на месте происшествия работают экстренные службы. Также туда выехал глава Коломны Александр Гречищев.

— Причины ЧП выясняются. Прошу жителей сохранять спокойствие, — написал он в своем Telegram-канале.

Superjet потерпел крушение около 15 часов по московскому времени. Как сообщает РБК со ссылкой на прокуратуру, упавший самолет принадлежал «Газпромавиа».

Актуальную информацию о крушении самолета MSK1.RU публикует в онлайн-трансляции. Корреспонденты портала выехали на место происшествия.

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Крушение самолета Подмосковье Авиакатастрофа Суперджет-100
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Комментарии
31
275657237
12 июля 2024, 20:43
еще повторюсь, сначала надо разработать, изготовить и пустить в серию утюг... для начала.
shamank331
12 июля 2024, 20:49
жаль пилотов, заложники, как и везде, у нас с ТР, а не с ТО электровоз принимаешь и знаешь, что лотерея выпала, доедешь или не доедешь 50/50, причём крайний уже ты сам, потому что как бы тебе 13 минут же по нормативу было на приемку и осмотр всего электровоза, ты принял, вот и отвечай, почему потом за 10 минут не успел остановиться, доложить об остановке докричавшись по рации, определить неисправности и устранить, имея из инструмента от РЖД два сигнальных флажка, три петарды вместо шести кстати, молоток не соответствующий требованиям ОТ и газовый ключ #3, ну и две пары просроченных диэлектрических перчаток. Только мы ещё как то остановиться можем, а этим только упасть не в населённый пункт на людей и то, если повезёт.
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