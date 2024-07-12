Погибли штурман и пилоты: кто был на борту разбившегося «Суперджета»

В Росавиации сообщили, что самолет выполнял полет без пассажиров Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В МЧС России сообщили, что в самолете Sukhoi Superjet 100, потерпевшем крушение в Подмосковье 12 июля, находились три члена экипажа. По предварительной информации, все они погибли. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что самолет выполнял тестовый полет после планового ремонта.



— Борт упал в лесном массиве. В самолете находились 3 члена экипажа. По предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет, — говорится в сообщении МЧС.

Источник: Zvezdanews / T.me

В Росавиации подтвердили, что самолет выполнял полет без пассажиров. Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации.



В Следственном комитете сообщили, что по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Сейчас место крушения уже оцепили, на месте происшествия работают экстренные службы. Также туда выехал глава Коломны Александр Гречищев.

— Причины ЧП выясняются. Прошу жителей сохранять спокойствие, — написал он в своем Telegram-канале.



Superjet потерпел крушение около 15 часов по московскому времени. Как сообщает РБК со ссылкой на прокуратуру, упавший самолет принадлежал «Газпромавиа».