Погибли три человека. Sukhoi Superjet 100 упал в Подмосковье. Онлайн-трансляция

Российский пилот и командир Airbus A320 Андрей Литвинов в разговоре с MSK1.RU рассказал , что подобные трагедии не раз случались с «Суперджетами». По словам эксперта, пока рано говорить о том, что могло стать причиной трагедии.

— С «Суперджетами» не раз случались происшествия. В первый раз это случилось во время испытательного полета в Индонезии, когда самолет врезался в гору. А второй раз в Шереметьево, когда сгорели пассажира рейса в Мурманск. Это третий раз уже, получается. Но это разные случаи и нам нужно понять, почему сейчас случилась катастрофа, — отметил в разговоре с MSK1.RU эксперт.

