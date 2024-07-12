Погибли три человека. Sukhoi Superjet 100 упал в Подмосковье. Онлайн-трансляция

В пятницу, 12 июля, в Подмосковье упал пассажирский самолет «Сухой Суперджет-100». ЧП произошло в районе Коломны.
Были ли на борту пассажиры, пока не известно. MSK1.RU собирает все подробности ЧП в режиме онлайн.
По словам очевидцев, воздушное судно резко пошло вниз, затем произошел взрыв.
— Произошел взрыв, у нас даже в доме окна задребезжали. Черный дым, видать, топливо. Не так долго он горел сам самолет, облако дыма поднялось наверх чёрного и все. Сейчас там самолёты, вертолёты кружат над этим местом уже, — рассказал очевидец РЕН ТВ.
К месту падения лайнера следует около десяти карет скорой помощи и пожарных машин. По данным Shot, на месте также кружат несколько вертолетов.
Российский пилот и командир Airbus A320 Андрей Литвинов в разговоре с MSK1.RU рассказал, что подобные трагедии не раз случались с «Суперджетами». По словам эксперта, пока рано говорить о том, что могло стать причиной трагедии.
— С «Суперджетами» не раз случались происшествия. В первый раз это случилось во время испытательного полета в Индонезии, когда самолет врезался в гору. А второй раз в Шереметьево, когда сгорели пассажира рейса в Мурманск. Это третий раз уже, получается. Но это разные случаи и нам нужно понять, почему сейчас случилась катастрофа, — отметил в разговоре с MSK1.RU эксперт.
Так выглядел маршрут рухнувшего самолета — видно, что он нарезал круги.
Еще кадры с места ЧП. Видно, что лайнер действительно упал в поле. Оттуда поднимается столб дыма.
Погибли три человека
Все трое пилотов, которые находились на борту самолета, погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Самолет летел гораздо ниже, чем обычно, сообщают очевидцы.
— Час назад в районе Белых Колодезей видел пассажирский самолет на малой высоте, летел в сторону Луховиц. Летел ниже гораздо, чем обычно здесь летают пассажирские самолеты, — пишут в районном чате.
Самолет упал во время тестового полета после планового ремонта, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным Telegram-канала Baza, перед падением лайнер подал сигнал бедствия. Он пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо. Самолет рухнул при заходе на третий круг.
Очевидцы падения Superjet сообщают, что он упал в поле. В момент ЧП они слышали хлопок.
— Был звук самолета, потом затишье и хлопок. И в воздух поднялся гриб большой, в районе Малого Карасево, за кладбищем, за лесом, — рассказала одна из местных жительниц.
На борту самолета находились два пилота и штурман. Предварительно, они погибли, сообщает Telegram-канал Mash.
По некоторым данным, на борту самолета находились три члена экипажа. По словам источника РЕН ТВ, судно летело с завода во Внуково. Аэропорт также проверяет сведения.
В ГУ МЧС России по Московской области MSK1.RU сообщили, что проверяют информацию о крушении самолета.
Появились первые кадры с места ЧП. В небе виден черный дым.
— Самолет сейчас летел и упал где-то вот туда за деревню, может, в поле. Только что, прямо секунду назад, — говорит очевидица на видео.