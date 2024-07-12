«Он отключился»: трамвай № 13 сошел с рельсов и врезался в стоящий автомобиль — фото

В Новосибирске на улице Писарева трамвай № 13 сошел с рельсов и врезался в автомобиль. Инцидент произошел на улице Писарева сегодня, 12 июля, утром.
— Трамвай отключился и врезался в стоящий автомобиль на кольце Писарева, — рассказал читатель НГС.
Как добавил новосибирец, из-за ДТП появилась пробка. На карте 2ГИС проезд по Писарева свободен. Информации о пострадавших не поступало.
Вчера, 11 июля, подросток получил травмы после ДТП с участием автобуса ЛиАЗ в Новосибирске. Во время движения у автобуса лопнула задняя покрышка.