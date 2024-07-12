НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

штиль.

 745мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 87,99
EUR 95,68

СРОЧНО

Как могут изменить улицу Ленина — планы властей

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Новосибирца судят за диверсию
Топовые летники Новосибирска
Продавцы жилья уходят в минус
Прогулка по Красным казармам
Мифы об описторхозе
Афиша на июль
НГС в Telegram
Происшествия «Он отключился»: трамвай № 13 сошел с рельсов и врезался в стоящий автомобиль — фото

«Он отключился»: трамвай № 13 сошел с рельсов и врезался в стоящий автомобиль — фото

ДТП произошло на улице Писарева

2 169
18 комментариев
Авария случилась сегодня утром

В Новосибирске на улице Писарева трамвай № 13 сошел с рельсов и врезался в автомобиль. Инцидент произошел на улице Писарева сегодня, 12 июля, утром.

— Трамвай отключился и врезался в стоящий автомобиль на кольце Писарева, — рассказал читатель НГС.

Как добавил новосибирец, из-за ДТП появилась пробка. На карте 2ГИС проезд по Писарева свободен. Информации о пострадавших не поступало.

Вчера, 11 июля, подросток получил травмы после ДТП с участием автобуса ЛиАЗ в Новосибирске. Во время движения у автобуса лопнула задняя покрышка.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Трамвай Рельсы ДТП
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
17817167
12 июля 2024, 09:18
видимо вагоновожатый руля крутанул)) не тот вид транспорта утром нач.склада выдал))
Голая правда
12 июля 2024, 09:24
13 трамвай ездит всегда с нарушением правил.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога
Марина Шумкина
Мнение
«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии
Георгий Романов
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,54

Наталья,33

Margarita,42

Любовь,41

Разум,32

Дмитрий,55

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление